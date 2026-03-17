고양시 데이터센터 갈등 확산…지방선거 현안 부상

민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보는 지난 14일 식사동 주민들과 간담회를 열고 데이터센터 건립 문제에 대한 의견을 청취했다. 민경선 예비후보 제공

또한 지난해 2월 고양시의회도 ‘식사동 데이터센터 건립 반대 촉구 결의안’을 통과시키는 등 주민들의 목소리에 힘을 실었다.

비대위 관계자는 “주민들의 안전과 주거 환경을 지키기 위해 국유지 매각 반대 결의안을 채택하고 대응을 이어가고 있다”며 “주민 의견이 충분히 반영될 때까지 목소리를 낼 것”이라고 밝혔다.