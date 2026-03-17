고양시 데이터센터 갈등 확산…지방선거 현안 부상
경기 고양시 일산동구 식사동 데이터센터 건립을 둘러싼 주민 반대가 확산되면서 지방선거를 앞두고 정치권에서도 주요 지역 현안으로 부상하고 있다.
고양시 식사동에 추진 중인 대규모 데이터센터 건립 계획을 두고 주민들의 반발이 이어지는 가운데 지역 정치권과 지방선거 예비후보들이 입장을 밝히고 있어 관련 논란이 지방선거 이슈로 확대되는 양상이다.
실제 더불어민주당 고양시장 예비후보인 민경선 전 경기교통공사 사장은 최근 식사동 주민들과 간담회를 열고 데이터센터 건립 문제에 대한 의견을 청취했다.
민 예비후보는 주거 밀집 지역 내 데이터센터 건립에 대해 주민들이 제기하는 전자파와 화재 위험 등 안전 우려를 언급하며 관련 국유지 매각 계획을 지방선거 이후로 연기해 달라는 요청을 관계 기관에 전달하겠다고 밝혔다.
이처럼 데이터센터 문제는 단순한 개발 갈등을 넘어 지역 선거의 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.
주민 안전과 주거 환경 문제를 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데 정치권에서도 주민 의견 수렴과 사업 재검토 필요성을 언급하는 목소리가 나오고 있다.
식사동 데이터센터 건립 계획은 일산동구 식사동 일원에 추진되는 사업으로, 축구장 4배 규모 부지에 16층 높이의 대형 시설이 들어설 예정인 것으로 알려졌다.
그러나 인근에는 아파트 단지와 초등학교가 위치해 있어 주민들은 전자파 노출 가능성, 소음, 열섬현상, 녹지 훼손 등 주거 환경 악화를 우려하며 반대 입장을 보이고 있다.
이와 관련해 지난해에는 행정 절차의 공정성을 둘러싼 논란도 제기됐다. 지난해 7월에는 한 시민이 경기도청원 게시판을 통해 도시계획심의위원회 진행 과정에 대한 행정 조사와 감사를 요청하는 청원을 올리며 논란이 확산되기도 했다.
또한 지난해 2월 고양시의회도 ‘식사동 데이터센터 건립 반대 촉구 결의안’을 통과시키는 등 주민들의 목소리에 힘을 실었다.
주민들은 비상대책위원회를 구성해 대응에 나섰으며, 국유지 매각 반대 결의안을 채택하고 사업 중단을 요구하는 활동을 이어가고 있다.
비대위 관계자는 “주민들의 안전과 주거 환경을 지키기 위해 국유지 매각 반대 결의안을 채택하고 대응을 이어가고 있다”며 “주민 의견이 충분히 반영될 때까지 목소리를 낼 것”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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