‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’

15일(현지시간) 제98회 미국 아카데미 시상식에서 농심 신라면을 봉지째 먹고 있는 크리스 아펠한스 감독의 모습. 마렌 구 작가 인스타그램 캡처

한국인 아내와 케데헌을 본 후 한글을 배우고 싶어 하는 5세 아들과 함께 한국 여행을 즐기는 모습을 공개할 예정이다.