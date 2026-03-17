‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’
‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)를 연출한 감독이 미국 아카데미 시상식에서 농심 신라면을 ‘생라면’으로 먹는 모습이 포착됐다.
17일 업계에 따르면 넷플릭스 애니메이션 케데헌의 크리스 아펠한스 감독이 15일(현지시간) 열린 제98회 미국 아카데미 시상식에서 신라면을 봉지 째 들고 먹는 사진이 공개됐다.
아펠한스 감독의 배우자 마렌 구 작가는 자신의 SNS(사회관계망)에 이같은 사진을 올렸다.
사진 속에서 아펠한스 감독은 신라면 봉지라면을 뜯어 능숙하게 나무 젓가락으로 생라면을 집어 올리고 있었다.
마렌 구 작가는 한국인 화가이자 유명 작가로, 아펠한스 역시 한국 문화에 깊은 애정을 가진 것으로 알려져 있다.
이 같은 사진이 공유되자 온라인 상에서는 ‘합성이 아니라 진짜냐’ ‘생라면 부숴먹으면 맛있지, 맛잘알이다’ 등 다양한 반응이 이어지고 있다.
미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 98회 미국아카데미시상식에서 케데헌은 장편애니메이션·주제가상 2관왕에 올라 K-컬쳐 새 역사를 썼다.
이에 앞서 케데헌은 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을, 지난달 그래미 시상식에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 수상한 바 있다.
아펠한스 감독은 최근 MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’의 출연을 확정했다.
방송을 통해 한국인 아내와 케데헌을 본 후 한글을 배우고 싶어 하는 5세 아들과 함께 한국 여행을 즐기는 모습을 공개할 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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