‘8억 횡령’ 혐의 40대 제주감협 직원 경찰 출석
회삿돈 수억 원을 횡령한 뒤 잠적했던 제주감귤농협 직원이 최근 경찰에 자진 출석했다.
제주경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.
A씨는 2023년부터 2025년까지 2년간 8억원 상당의 회사 자금을 빼돌린 혐의를 받는다. 제주감협은 내부 감사를 통해 A씨의 횡령 사실을 인지하고, 지난달 경찰에 고발장을 제출했다.
A씨는 고발 당시 해외에 있는 것으로 확인되면서 잠적한 것으로 알려졌지만, 지난주 경찰에 자진 출석했다. A씨는 경찰에 “일정이 있어서 다른 나라로 간 것일 뿐 도피는 아니다”라고 해명한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨에 대한 추가 조사를 진행할 예정이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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