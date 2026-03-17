강기정 ‘순천의대’ 공약에 전남 목포 정치권 “정치쇼” 맹비난

목포 지역구 김원이 의원 “제정신이냐”

목포시장 예비후보 등도 “매우 부적절”

강 “정치는 결단해야 할 때 결단해야”

초대 전남광주특별시장 선거에 출마하는 강기정 광주시장이 지난 16일 순천시의회에서 전남 동부권 공약을 발표하고 있다. 강기정 시장 측 제공

초대 전남광주특별시장 선거에 출마하는 강기정 광주시장이 전남 동부권 공약으로 ‘순천의대 설립’을 내세우자 수십년간 의대 유치를 추진해온 목포 등 전남 서부지역 정치권이 일제히 반발하고 나섰다.



목포를 지역구로 둔 더불어민주당 김원이 국회의원은 17일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “강기정 시장, 제정신입니까”라며, 전날 국립의대와 부속병원을 순천에 설립하겠다고 밝힌 강 시장을 정면 비판했다.



김 의원은 “순천에 100명 정원의 국립의대와 부속대학병원을 설립해 의대 정원 배분과 부속병원 위치 논쟁에 마침표를 찍겠다는 강 시장의 어처구니없는 주장이 나왔다”며 “논쟁의 마침표가 아니라 새로운 갈등을 촉발하고 전남도민을 분열시킬 수밖에 없다”고 밝혔다.



이어 “목포시민과 전남도민은 35년이 넘는 세월 동안 목포 의대와 전남권 의대 설립을 위해 온 힘을 기울여 왔다”면서 “수많은 갈등과 토론을 거쳐 목포대와 순천대가 대학 통합 의지를 보이며 의대 설립의 물꼬를 텄고, 이제 겨우 출발선에 서 있다”고 강조했다.



6·3 지방선거 목포시장 선거에 출마하는 민주당 강성휘 예비후보도 같은날 성명을 내고 “전남 국립의과대학 문제는 도민의 생명과 직결된 사안”이라며 “경선 국면에서 지역을 갈라 지지층을 결집시키려는 발상은 매우 부적절하다”고 비판했다. 또 “이미 전남도와 목포대, 순천대는 의대 설립과 관련한 큰 틀의 합의를 이뤘다”면서 “이를 뒤집는 ‘순천의대’ 발언은 전남 동서 갈등을 재점화하는 무책임한 정치 행위”라고 지적했다.



전경선 민주당 목포시장 예비후보 역시 “‘순천 100명 의대’ 주장은 아무런 정책적 근거도, 추진 과정도, 도민 합의도 없는 전형적인 선거용 정치 쇼”라고 맹비난했다. 목포대 총동문회도 이날 전남도의회에서 기자회견을 열어 강 시장의 사퇴를 요구했다.



강 시장은 이날 광주시의회 기자회견에서 일각의 비판에 대해 “주청사·군공항 문제와 같이 미룰 것이 아니라 의대 후보지 문제도 결정할 것은 결정하고 가야 한다고 생각한다”며 “의대를 50명씩 쪼개는 방식으로 설치할 수는 없는 것 아니겠느냐”고 반박했다.



아울러 “정원 100명 규모의 의대와 부속병원은 순천에 설치하고, 대신 목포 등 전남 서부권에는 ‘빅4(BIG4)’ 병원을 통합특별시 재원으로 유치하자고 말씀드린 것”이라며 “정치는 결단해야 할 때 결단하고 판단해야 할 때 판단해야 한다”고 강조했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 초대 전남광주특별시장 선거에 출마하는 강기정 광주시장이 전남 동부권 공약으로 ‘순천의대 설립’을 내세우자 수십년간 의대 유치를 추진해온 목포 등 전남 서부지역 정치권이 일제히 반발하고 나섰다.목포를 지역구로 둔 더불어민주당 김원이 국회의원은 17일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “강기정 시장, 제정신입니까”라며, 전날 국립의대와 부속병원을 순천에 설립하겠다고 밝힌 강 시장을 정면 비판했다.김 의원은 “순천에 100명 정원의 국립의대와 부속대학병원을 설립해 의대 정원 배분과 부속병원 위치 논쟁에 마침표를 찍겠다는 강 시장의 어처구니없는 주장이 나왔다”며 “논쟁의 마침표가 아니라 새로운 갈등을 촉발하고 전남도민을 분열시킬 수밖에 없다”고 밝혔다.이어 “목포시민과 전남도민은 35년이 넘는 세월 동안 목포 의대와 전남권 의대 설립을 위해 온 힘을 기울여 왔다”면서 “수많은 갈등과 토론을 거쳐 목포대와 순천대가 대학 통합 의지를 보이며 의대 설립의 물꼬를 텄고, 이제 겨우 출발선에 서 있다”고 강조했다.6·3 지방선거 목포시장 선거에 출마하는 민주당 강성휘 예비후보도 같은날 성명을 내고 “전남 국립의과대학 문제는 도민의 생명과 직결된 사안”이라며 “경선 국면에서 지역을 갈라 지지층을 결집시키려는 발상은 매우 부적절하다”고 비판했다. 또 “이미 전남도와 목포대, 순천대는 의대 설립과 관련한 큰 틀의 합의를 이뤘다”면서 “이를 뒤집는 ‘순천의대’ 발언은 전남 동서 갈등을 재점화하는 무책임한 정치 행위”라고 지적했다.전경선 민주당 목포시장 예비후보 역시 “‘순천 100명 의대’ 주장은 아무런 정책적 근거도, 추진 과정도, 도민 합의도 없는 전형적인 선거용 정치 쇼”라고 맹비난했다. 목포대 총동문회도 이날 전남도의회에서 기자회견을 열어 강 시장의 사퇴를 요구했다.강 시장은 이날 광주시의회 기자회견에서 일각의 비판에 대해 “주청사·군공항 문제와 같이 미룰 것이 아니라 의대 후보지 문제도 결정할 것은 결정하고 가야 한다고 생각한다”며 “의대를 50명씩 쪼개는 방식으로 설치할 수는 없는 것 아니겠느냐”고 반박했다.아울러 “정원 100명 규모의 의대와 부속병원은 순천에 설치하고, 대신 목포 등 전남 서부권에는 ‘빅4(BIG4)’ 병원을 통합특별시 재원으로 유치하자고 말씀드린 것”이라며 “정치는 결단해야 할 때 결단하고 판단해야 할 때 판단해야 한다”고 강조했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지