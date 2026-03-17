[단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰

서울 독산파출소 소속 고병진(54) 경감이 지난달 3일 독산동의 한 다세대주택에서 정모(68)씨를 만나 치료 받을 것을 설득하고 있다. 고병진 경감 제공

치료받기를 완강히 거부했다고 한다. 고 경감은 치료를 받지 않으려는 이유가 있다고 보고, 다음 날 다시 정씨 집에 방문해 그의 사정을 들었다.