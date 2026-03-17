“거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은?
최태원 SK하이닉스서 47.5억 수령
SK하이닉스 직원들의 지난해 평균 연봉이 1년 사이 60% 가까이 상승하며 2억원에 근접한 것으로 나타났다.
17일 SK하이닉스가 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 직원 평균 급여는 1억8500만원으로 집계됐다. 이는 SK하이닉스 창사 이래 가장 높은 수준이자 지난해 (1억1700만원)보다 58.1% 증가한 수치다.
이 같은 급여 상승은 인공지능(AI) 메모리 시장에서의 성과가 반영된 결과로 풀이된다. SK하이닉스는 지난해 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 경쟁력을 확보하며 사상 최대 실적을 거뒀다.
경영진 보수도 증가했다. 최태원 SK그룹 회장은 SK하이닉스에서 급여 35억원과 상여 12억5000만원 등 총 47억5000만원을 받았다. 곽노정 최고경영자(CEO)는 42억3900만원, 김주선 AI 인프라 사장은 28억3000만원을 각각 수령했다.
사내이사 중에는 안현 개발총괄 사장이 급여 7억5000만원, 상여 12억1400만원 등 총 20억5200만원을 받았다.
퇴직 임원으로는 2024년 퇴임한 박정호 경영자문위원이 급여 18억4000만원, 2022년 등기임원 재직 당시 부여된 장기인센티브 정산에 따른 상여 77억7000만원으로 총 96억1000만원을 수령했다.
지난해 이사 및 감사 9명에게 지급된 보수 총액은 71억400만원으로, 1인당 평균은 10억1500만원으로 집계됐다.
아울러 연구개발 투자도 크게 늘었다. 지난해 R&D 투자액은 6조7325억원으로 전년(4조9544억원)보다 35.9% 증가하며 역대 최대치를 경신했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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