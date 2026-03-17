서울시, ‘동파 취약’ 복도식 아파트 계량기 디지털로 전면 교체
서울시가 매년 반복되는 수도계량기 동파를 획기적으로 감축하기 위해 복도식 아파트 기계식 수도계량기를 디지털 계량기로 전면 교체한다.
서울아리수본부는 오는 2027년까지 총 441억원을 투입해 복도식 아파트 약 30만 세대에 설치된 기계식 수도계량기를 동파에 강한 디지털 계량기로 전면 교체한다고 17일 밝혔다. 이와 함께 비대면 검침이 가능한 스마트 원격검침 전환사업도 추진한다.
본부가 최근 5년간 수도계량기 동파 발생 현황 분석 결과 동파 발생 건수만 연평균 3082건에 달했다. 이 중 약 50%가 복도식 아파트에서 발생했다. 복도식 아파트는 계량기함이 외부 복도에 설치돼 한파에 직접 노출되는 구조라 겨울철 동파 발생 비중이 높았다.
본부는 그동안 동파 방지를 위해 동파 취약세대를 중심으로 계량기 보온덮개와 PE 보온재를 설치하는 등 예방 조치를 시행해 왔다. 그러나 그것만으로는 한계가 있었다.
이에 본부는 복도식 아파트의 동파 취약 문제를 근본적으로 개선하기 위해 계량기 유형별 온도 조건에 따른 동파 실증실험을 실시했다. 실험 결과 디지털 계량기는 영하 20도 조건에서도 동파가 발생하지 않아 기계식 계량기보다 내한 성능이 월등하게 높은 것으로 나타났다.
본부는 계량기 노후도가 높은 중부수도사업소 관할 지역(종로·중구·용산·성북)에 디지털 계량기를 설치, 시범 운영해 보기도 했다. 디지털 계량기 설치 이전 1853건에 달했던 동파 발생 건수가 47건으로 97% 감소했다.
주용태 서울아리수본부장은 “2027년까지 디지털 계량기 설치가 완료되면 겨울철 계량기 동파 발생이 50% 이상 감소할 것으로 본다”며 “또한 검침 방식도 디지털 기반으로 전환돼 누수 조기 발견 및 비대면 검침으로 시민 이용 편의도 대폭 제고될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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