서울시, ‘동파 취약’ 복도식 아파트 계량기 디지털로 전면 교체

서울아리수본부 제공.

본부는 그동안 동파 방지를 위해 동파 취약세대를 중심으로 계량기 보온덮개와 PE 보온재를 설치하는 등 예방 조치를 시행해 왔다. 그러나 그것만으로는 한계가 있었다.