“노재팬 끝?”…한국, 日 맥주 수입·관광객 잇따라 신기록
한·일 관계에 훈풍이 불면서 한국 사회의 ‘노재팬(일본 제품 불매) 운동’이 사실상 끝났다는 일본 언론의 보도가 나왔다.
17일 지지통신은 한국의 지난해 일본 맥주 수입액이 역대 최고치를 넘어섰다고 전하며, 일본 여행에 익숙한 젊은 세대를 주축으로 ‘일본의 맛’이 다시 인기를 끌고 있다고 분석했다.
통계에 따르면 지난해 한국이 수입한 일본 맥주 규모는 약 126억엔(약 1177억원)으로, 불매 운동 이전 역대 최고 기록이었던 2018년의 124억엔을 훌쩍 뛰어넘었다. 2019년 시작된 노재팬 여파로 2020년 9억엔까지 급감했던 일본 맥주 수입액은 2021년부터 서서히 회복세를 보이다 7년 만에 신기록을 썼다.
일본의 대형 닭고기 꼬치 프랜차이즈 ‘도리키조쿠’의 선전도 눈에 띈다. 2024년 홍대에 1호점을 선보인 이 업체는 올봄 4호점 개점을 앞두고 있을 정도로 저변을 넓히고 있다.
그러면서 한국인의 일본 방문 역시 코로나19가 수그러든 2022년 이후 증가 추세라고 덧붙였다. 일본을 찾은 한국인 관광객은 2024년 1200만명에서 지난해 1300만명을 돌파하며 2년 연속 사상 최다 기록을 세웠다.
이러한 흐름은 호감도 수치로도 입증되고 있다. 민간 싱크탱크인 동아시아연구원이 지난해 8월 발표한 한국인의 일본 호감도 조사 결과, 전체 응답자의 52.4%가 ‘일본의 인상이 좋다’고 답해 2013년 해당 조사가 시작된 이래 가장 높은 수치를 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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