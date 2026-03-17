[단독] 노동부, ‘오염된 기부’ 논란 좋은책신사고 근로감독 착수

전국언론노조 좋은책신사고지부가 지난달 24일 서울 강서구 사옥 앞에서 '특별근로감독 결의대회'를 열고 있다. 이정헌 기자

근로감독 결정 배경에는 좋은책신사고의 반복적인 불법 행위가 있다는 분석이 나온다. 좋은책신사고에서 발생한 부당노동행위는 지난달 기준 5건에 달한다. 노동조합이 2022년 11월 결성된 이후로 노조 조합원을 대상으로 명예훼손·모욕을 하거나 인사 평가와 상여금 등에 불이익을 주면서 노조 활동에 간섭·방해한 사례가 서울지방노동위원회와 노동청 등에서 인정된 것이다.