“우울증 심할수록 AI 상담 이용률 높아…정상군의 2배”
정신건강 상태가 취약할수록 AI(인공지능)에 고민 상담을 받은 비율이 높다는 조사 결과가 17일 나왔다.
경기연구원이 지난해 11월 15~49세 수도권 거주자 1012명을 대상으로 설문 조사한 결과에 따르면 우울증 선별검사(PHQ-9)에서 응답자의 70%가 ‘정상’, 19%가 ‘경도 우울’, 11%가 ‘중증 우울 이상’으로 분류됐다.
3개 집단 가운데 ‘정상’ 집단의 경우 AI 상담 이용률이 27% 수준으로 조사됐다.
그러나 ‘경도 우울’ 집단의 이용률은 41%, ‘중증 우울 이상’ 집단은 53%에 달했다.
정상군보다 우울증 고위험군의 AI 상담 이용률이 2배 가까이 높은 셈이다.
이는 심리적 고통이 클수록 대면 상담의 부담을 느끼는 사람들이 AI를 통해 익명으로 쉽고 빠르게 도움을 요청하고 있음을 보여준다고 경기연구원은 설명했다.
10대 청소년들의 경우 ‘중증 우울 이상’ 비율이 19%로 전 연령대 중 가장 높았는데 낙인 우려 등 심리적 문턱을 낮춰주는 AI 상담이 효과적인 도구가 되고 있다고 경기연구원은 봤다.
응답자의 77%는 AI를 정서적 지원에 사용한 경험 여부와 상관없이 ‘향후 AI로 고민 상담을 할 의향이 있다’고 했다.
이근복 경기연구원 연구위원은 “AI는 정신건강 서비스의 공백을 메우고 고위험군을 조기에 발견하는 데 강력한 기술인 것은 맞지만 상담자가 더 많은 도민을 깊이 있게 만날 수 있도록 돕는 보조 도구로 활용돼야 한다”며 “기술의 효율성과 사람 중심의 따뜻한 돌봄이 조화를 이루는 경기도만의 포용적 정신건강 정책이 필요하다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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