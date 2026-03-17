선거 구도 ‘흔들’…광주 남구청장 후보 4명 현직 맞서 단일화
김용집·성현출·하상용·황경아
결선 진출 후보 전폭 지지키로
더불어민주당 소속 광주 남구청장 예비후보 4명이 3선 도전에 나선 같은당 김병내 남구청장에 맞서 후보 단일화를 선언했다.
김용집·성현출·하상용·황경아(가나다 순) 민주당 광주 남구청장 예비후보 4명은 17일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “후보 단일화에 합의했다”고 밝혔다.
이들은 “지금 광주 남구는 새로운 도약과 정체성 확립이라는 중대한 기로에 서 있으며, 구민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해서는 혁신적인 비전과 강력한 추진력을 갖춘 리더십이 필요하다는데 의견이 일치했다”면서 “남구의 발전을 이끌어갈 적임자가 우리 안에 있다는데 공감하며 단일화에 합의했다”고 말했다.
이어 “우리 4명의 후보들은 결선에 진출하는 후보를 중심으로 ‘원팀’을 이뤄, 광주 남구의 중단 없는 발전과 더불어민주당의 지방선거 압승을 위해 함께하겠다”며 “정책은 하나로, 경쟁은 공정하게 비방 없는 깨끗한 경선으로 시민의 선택을 받겠다”고 강조했다.
이에 따라 이들 4명의 예비후보는 24일부터 25일까지 이틀간 권리당원 투표 100%로 진행되는 예비경선에서 가장 높은 득표를 차지한 후보에게 전폭적인 지지를 보내기로 했다.
앞서 전날 3선 도전을 공식화 한 김병내 남구청장은 “멈추지 않는 남구의 도약을 완성하겠다”고 출마의 변을 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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