미 법원, 언노운월즈 전 경영진 3인 중 1인만 제한적 복직 인정… 이사회 복귀는 기각

테드 길 전 CEO 복직 명령, 주 4시간 근무자 복귀는 기각

법원 “게임사 소유권 및 이사회 구성은 크래프톤 고유 권한” 인정

성과급 구제책도 제시… 액수 판단은 2단계 소송으로

찰리 클리블랜드 언노운월즈 전 대표. 게임사 제공

하지만 법원은 언노운월즈의 소유권과 이사회 구성 권한은 크래프톤에 있다고 봤다. 대주주인 크래프톤이 이사회를 구성하고 이사를 임명할 권한을 보유한다고 판시함에 따라, 전 경영진의 이사회 복귀 시도는 사실상 무산됐다. 다만 이사회를 통해 길 CEO의 의사결정을 방해해서는 안 된다는 금지 명령이 단서로 달렸다.