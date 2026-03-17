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“일상에서 예술 느낀다”…대전시, 원도심 문화시설 확장

입력:2026-03-17 15:40
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이장우 대전시장이 17일 대전시청에서 브리핑을 열고 원도심 문화시설 확장 계획에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공

대전시가 원도심의 문화자산과 도시재생을 결합한 예술 전용 공간을 만든다.

이장우 대전시장은 17일 대전시청에서 브리핑을 열고 “지역 간 문화 불균형을 해소하고, 원도심에 새로운 문화 거점을 조성해 일상에서 문화예술을 향유할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

먼저 중구 대종로 대전창작센터를 활용한 ‘최종태 전시관’이 다음 달 1일 개관한다. 한국 현대조각의 거장 최종태 작가의 작품·아카이브를 전시하는 특화 공간으로 300여점의 조각·판화·파스텔화 등이 전시된다.

옛 테미도서관을 활용하는 ‘대전테미문학관’은 연면적 1300㎡ 규모의 복합 문화 공간이다. 내부에는 상설·기획 전시실과 문학콘서트홀, 세미나실 등이 들어서며 시민들이 문학을 가까이에서 접하고 체험할 수 있는 공간으로 운영된다. 약 98억원의 사업비가 투입됐으며 오는 27일 개관한다.

내년 10월에는 동구 소제중앙문화공원에 ‘이종수 도예관’이 문을 연다. 전시실과 창작스튜디오, 세미나실 등을 갖춘 도예 창작 지원 거점으로 신진 도예가 창작 활동 지원 및 시민 체험 프로그램을 운영한다.

이 시장은 “각 문화시설은 예술과 도시재생이 결합한 새로운 문화 거점이 될 것”이라며 “시민 누구나 일상에서 예술을 경험하고 자부심을 느낄 수 있는 일류 문화도시 대전을 만들겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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