교통사고 내고 도주한 대구 경찰관 다음날 자수
대구에서 경찰관이 교통사고를 내고도 후속 조치 없이 도주해 경찰 조사를 받는 신세가 됐다.
대구 동부경찰서는 교통사고를 낸 뒤 달아난 혐의(도로교통법 위반)로 지역 모 경찰서 간부 A씨에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 17일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 15일 오후 3시쯤 동구 팔공산 인근 도로에서 승용차를 몰고 가다 다른 차 2대를 들이받은 뒤 아무런 조치 없이 그대로 도주한 혐의를 받고 있다. 당시 사고로 차량 2대가 일부 파손되고 1명이 부상을 입은 것으로 파악됐다.
A씨는 다음 날 사고 발생지를 관할하는 동부경찰서에 자수했다. 경찰은 A씨가 자수한 직후 음주 측정을 실시했고 당시 혈중 알코올 농도는 정상 수치였다. 경찰은 A씨를 상대로 사고 당시 음주 여부와 사고 후 도주 이유 등을 조사 중이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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