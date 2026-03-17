컷오프 이어 구속영장…김영환 지사 “오비이락 격인지”

재선 가도에 부담 형국

“떳떳하고 결백” 주장



김영환 충북지사가 국민의힘 공천관리위원회로부터 컷오프 통보를 받은 데 이어 뇌물을 수수한 혐의로 구속 위기에 처하며 사면초가에 몰렸다.



충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 17일 청탁금지법 위반과 수뢰후부정처사 혐의로 김 지사에 대한 사전 구속영장을 신청했다.



지난해 8월 충북도청 압수수색과 함께 수사에 돌입한 지 7개월 만이다. 국민의힘 공천관리위원회는 공교롭게도 전날 김 지사의 컷오프를 발표했다. 김 지사의 재선 도전 가도에 부담을 더하는 형국이다.



김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 등 지역체육계 인사 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의를 받고 있다. 또 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납 받은 혐의도 받는다.



김 지사는 이날 도청에서 브리핑을 갖고 “납득할 수 없는 일이고 시점만 보더라도 충분한 오해와 저의 피해 의식을 자극할 만 일”이라며 “오비이락 격인지 실제로 정치적 선택과 전략이 숨어 있는지 모르겠다. 충격적인 일이다”고 밝혔다.



김 지사는 “뇌물을 받거나 수뢰를 하는 사람이 아니다”며 “이 모든 것들이 삼자 녹취 증거에 의한 것으로 능력을 상실한 것”이라고 말했다.



그는 그러면서 “저는 떳떳하고 결백하다. 선거에 영향을 주는 상황에 대해 도민들께 송구하다”며 “남은 임기 동안에 최선을 다해서 잘 마무리하겠다”고 전했다.



김 지사는 컷 오프에 대해서는 “법원에 가처분신청을 제출할 것”이라며 “경선으로 마무리해야 승복할 수 있을 것”이라고 전했다.



경찰 관계자는 “구속영장 신청은 하루아침에 뚝딱 만들어 낼 수 없는 일이고 일주일 전부터 검찰과 경찰 협의를 거쳐 결정된 것”이라며 “공교롭게도 날짜가 겹친 것뿐이고 (국민의힘)공천심사 이전부터 내부 검토에 들어갔다”고 설명했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 165 응원 하기 충북 소식을 전합니다 김영환 충북지사가 국민의힘 공천관리위원회로부터 컷오프 통보를 받은 데 이어 뇌물을 수수한 혐의로 구속 위기에 처하며 사면초가에 몰렸다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 17일 청탁금지법 위반과 수뢰후부정처사 혐의로 김 지사에 대한 사전 구속영장을 신청했다.지난해 8월 충북도청 압수수색과 함께 수사에 돌입한 지 7개월 만이다. 국민의힘 공천관리위원회는 공교롭게도 전날 김 지사의 컷오프를 발표했다. 김 지사의 재선 도전 가도에 부담을 더하는 형국이다.김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 등 지역체육계 인사 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의를 받고 있다. 또 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납 받은 혐의도 받는다.김 지사는 이날 도청에서 브리핑을 갖고 “납득할 수 없는 일이고 시점만 보더라도 충분한 오해와 저의 피해 의식을 자극할 만 일”이라며 “오비이락 격인지 실제로 정치적 선택과 전략이 숨어 있는지 모르겠다. 충격적인 일이다”고 밝혔다.김 지사는 “뇌물을 받거나 수뢰를 하는 사람이 아니다”며 “이 모든 것들이 삼자 녹취 증거에 의한 것으로 능력을 상실한 것”이라고 말했다.그는 그러면서 “저는 떳떳하고 결백하다. 선거에 영향을 주는 상황에 대해 도민들께 송구하다”며 “남은 임기 동안에 최선을 다해서 잘 마무리하겠다”고 전했다.김 지사는 컷 오프에 대해서는 “법원에 가처분신청을 제출할 것”이라며 “경선으로 마무리해야 승복할 수 있을 것”이라고 전했다.경찰 관계자는 “구속영장 신청은 하루아침에 뚝딱 만들어 낼 수 없는 일이고 일주일 전부터 검찰과 경찰 협의를 거쳐 결정된 것”이라며 “공교롭게도 날짜가 겹친 것뿐이고 (국민의힘)공천심사 이전부터 내부 검토에 들어갔다”고 설명했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지