한은 금통위원, 관용차 기사에 음식 배달시켜…첫 공식 사과
한은 직원들 “징계 조치 너무 약하다” 입 모아
이수형 한국은행 금융통화위원이 연초 불거진 이른바 ‘갑질’ 논란과 관련해 처음으로 공개 석상에서 유감을 표했다. 금통위원은 한은 총재·부총재 등과 함께 기준금리를 결정하는 금통위의 핵심 구성원이다.
이 위원은 17일 오전 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 기자간담회에서 갑질 의혹에 대한 질문을 받고 “한은과 금통위 구성원으로서 불미스러운 이슈가 나왔다는 것 자체가 약간 송구스러운 상황”이라며 “해당 내용에 대해서는 제가 소명할 부분들도 있어 이에 대해 구체적으로 전달한 상태”라고 말했다.
이번 발언은 한은 직장인 커뮤니티를 중심으로 제기된 이 위원의 갑질 및 법인카드 유용, 관용차 사적 사용 의혹이 확산한 뒤 처음 나온 공개 입장이다. 금통위원은 통화정책 방향을 정하는 중요한 직책인만큼, 개인의 일탈이나 도덕성 논란도 시장과 조직 안팎에서 민감하게 받아들여질 수밖에 없다.
앞서 한은이 국회에 제출한 답변 자료에 따르면 한은은 지난 1월 초 익명 커뮤니티에 게시된 이 위원 관련 글을 인지한 뒤 내부 확인 절차에 착수했다. 게시글에는 이 위원이 한은 직원들에게 갑질을 했고 법인카드를 사적으로 사용했으며, 관용차를 개인 용도로 이용했다는 내용 등이 담겼다.
한은은 사실관계 파악 결과 일부 의혹이 확인됐다고 밝혔다. 우선 이 위원은 두 차례 관용차를 이용해 포장 음식을 배달시킨 것으로 알려졌다. 다만 음식 값은 모두 본인 사비로 결제했고, 모친에게 전달하기 위한 목적이었다고 소명한 것으로 전해졌다.
법인카드 사용 문제는 보다 구체적으로 확인됐다. 한은은 이 위원이 취임한 2024년 4월부터 지난해 12월까지 업무추진비 사용 내역을 전수 조사했다. 그 결과 법인카드 사용 지침 위반 소지가 있는 15건(총 274만)의 사례를 확인했다. 해당 금액은 지난 1월 15일 전액 환입됐다.
이후 이창용 총재가 이 위원에게 강력 경고 조치를 내렸다는 게 한은의 설명이다. 다만 한은 직원들 사이에선 징계 조치가 너무 약한 것 아니냐는 불만도 감지된다. 한은의 이미지에 악영향을 끼친 만큼 단순 경고로 끝날 일이 아니라는 것이다.
이 위원은 1975년생으로 서울대 국제경제학과를 졸업했다. 행정고시 42회에 합격해 재정경제부에서 근무한 뒤 미국 스탠퍼드대에서 경제학 석·박사 학위를 받았다. 이후 미국 메릴랜드대와 서강대 경제학과 교수를 거쳤다.
금통위원은 당연직인 한은 총재와 부총재를 제외하면 재정경제부 장관, 한은 총재, 금융위원장, 대한상공회의소 회장, 전국은행연합회 회장이 각각 1명씩 추천하고 대통령이 임명하는 구조다. 이 위원은 재정경제부의 전신인 기획재정부 장관 추천으로 임명됐다. 이 위원의 임기는 오는 2028년 4월까지다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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