제주 산록도로 인근에서 소가 죽어가는 모습을 행인이 발견해 신고했지만 관련 부서가 이틀 넘게 현장에 나가지 않은 것으로 확인됐다. 결국 소는 죽은 상태로 발견됐다.
국민일보 취재를 종합하면 지난 14일 오후 1시52분쯤 “소가 쓰러져 있다”는 신고가 소방에 접수됐다. 신고자는 인근을 지나던 행인이었다. 구조대가 출동했을 당시 소는 숨을 헐떡이고 있었다. 구조대는 주변에 출입통제선을 설치하고, 제주시청 당직실과 관할 주민센터인 노형동사무소에 상황을 알렸다. 소방 측은 “토요일이라 당직실에 고지했고, 소가 사람 안전을 위협하지 않는다고 판단해 관련 부서에 알리고 귀소했다”고 설명했다.
이후 제주시청 당직실은 이날 오후 2시55분쯤 애월읍사무소 당직실에 내용을 전달했다. 애월읍은 오후 3시6분 관내 소 사육농가에 ‘소 출몰 안내’ 문자를 발송했다. ‘소 한 마리가 튀어나와 사고 발생 우려가 있다’며 조치를 바란다는 내용이었다. ‘소 상태가 좋지 않다’는 내용도 함께 알렸다.
그러나 이후 현장을 찾은 관계자는 없었던 것으로 추정된다. 제주시 축산과는 이틀 뒤인 16일 퇴근 시간에서야 또 다른 민원인의 신고를 받아 현장으로 갔고, 소는 이미 죽은 상태였다. 공수의사 확인 결과 가축전염병에 감염된 상태는 아니었다.
죽은 소는 2년생 암소로 추정됐다. 귀표를 달았던 흔적은 있으나 발견 당시 부착돼 있지 않아 개체 식별은 어려운 상황이었다. 줄에 묶여 있었고, 인근에 놓여 있던 물통은 비어 있었다. 관련 내용을 언론사에 처음 제보한 도민은 “소가 1주일쯤 전부터 묶여 있었으며, 당시에는 건강한 상태였다”고 전했다.
이런 가운데 죽은 소의 몸통 일부에서 총알 자국으로 의심되는 둥근 구멍이 관찰돼 국립과학수사연구원이 사실 여부를 조사하고 있다.
제주시 축산과 관계자는 17일 “전날 민원인 전화를 받기 전까지 관련 내용을 전달받지 못했다”며 “일단 주인을 찾기 위해 모근을 채취해 유전자 감식을 진행할 예정이지만 가능할지는 알 수 없다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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죽어가는 소 신고했지만… 52시간 만에야 현장 출동
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