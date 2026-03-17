충남도, 대산 석화단지 지원대책 추진…4644억원 투입
충남도가 글로벌 공급 과잉과 중동 위기사태로 어려움을 겪는 서산 대산석유화학단지에 4644억원 규모의 지원책을 추진키로 했다.
17일 도에 따르면 단기대책으로 고용 위기에 처한 근로자에게 정부 공모사업(40억원)을 통해 임금보전 지원금을 지급한다. 이날 대산보건지소에 문을 연 신청 센터에서 접수 받아 다음달 3일부터 지급할 예정이다.
서산에 거주하는 건설·플랜트 일용근로자, 화물운송 사업자와 근로자 5000명에게 1인당 50만원을, 이·전직 근로자 350명에게 최대 300만원을 지급한다. 이들을 채용한 기업에도 근로자 1인당 60만원을 지원할 방침이다.
도는 또 장기 대책으로 석유화학산업 인공지능 전환(AX)사업을 추진한다. 인공지능(AI) 기반 화학 소재 개발과 공정 최적화 기반을 구축하는 기획안을 마련해 정부 R&D 개발사업에 반영시킬 계획이다.
탄소중립 실증 인프라(지원센터) 운영과 지속가능항공유(SAF) 전주기 통합 생산 기술 개발 사업 추진 등 탄소중립 신사업으로의 전환도 지원한다.
또 대산석유화학단지가 지난해 12월 분산에너지 특화지역으로 선정된 것과 관련해 수요기업을 늘리고 오는 8월 상업운전이 차질없이 시행될수 있도록 지원할 계획이다.
김태흠 충남지사는 “단기적으로 근로자 지원대책과 병행해서 산업구조를 신산업으로 재편하는 것을 도와주고 경영원가를 절감할 수 있는 근본적인 대책을 마련하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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