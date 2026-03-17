주택가 한복판에 마약제조시설… 베트남인 3명 검거

엑스터시 제조도구. 인천공항세관 제공

“마약범죄 조직이 마약류 원료물질을 밀수입한 뒤 국내에서 직접 마약을 생산하여 유통하는 방식으로 범죄 수법이 변화하고 있는 점에 주목하고 있다”며

“이러한 범죄에 대응하기 위해 마약류 등에 대한 감시와 단속을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.