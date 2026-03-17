글로벌허브도시법 제외…박형준 “부산 또 미뤄” 반발

행안위 법안심사서 또다시 안건 배제

“앞뒤 다른 모습” 강도 높은 비판 제기

초당적 법안 외면에 정치권 공방 확산

박형준 부산시장을 비롯해 부산글로벌허브도시 범시민추진협의회 상임공동대표들이 2024년 11월 5일 국회를 찾아 신정훈 행안위원장에게 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법' 제정을 촉구하는 160만명 서명부를 전달하고 있다. / 사진 = 부산시 제공

부산글로벌허브도시 특별법이 국회 행정안전위원회 법안심사 소위원회 안건에서 제외되면서 부산시가 강하게 반발하고 나섰다.



17일 부산시에 따르면 국회 행안위 법안심사 1소위는 최근 강원·제주·전북 특별자치도 관련 법안은 상정해 심의했지만, 부산글로벌허브도시 특별법은 안건에 포함하지 않았다.



박형준 부산시장 페이스북 캡쳐

박형준 부산시장은 이와 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “부산을 또다시 미룬 것”이라며 “해양수도를 말하면서도 가장 중요한 전제가 되는 법안을 외면하는, 앞뒤가 다른 모습에 분노하지 않을 수 없다”고 밝혔다.



이어 “스스로 발의한 법안마저 외면하는 민주당에 부산의 미래를 맡길 수 없다”며 “부산의 미래는 정파적 차별의 대상도, 타협의 대상도 아니다”고 비판했다.



박 시장은 “330만 부산시민의 공분을 피할 수 없을 것”이라며 “이 책임을 반드시 묻고 부산의 길을 끝내 열어내겠다”고 덧붙였다.



부산글로벌허브도시 특별법은 부산을 글로벌 물류·금융·해양 중심 도시로 육성하기 위한 제도적 기반을 마련하는 법안으로, 국민의힘 이헌승 의원과 더불어민주당 전재수 의원이 공동으로 대표 발의했다.



정치권에서는 법안 심사 배경을 두고 여야 간 해석이 엇갈리고 있다. 여권은 부산 발전을 위한 핵심 법안이 반복적으로 논의에서 제외되고 있다고 반발하는 반면, 야권은 법안 심사 일정과 우선순위에 따른 결정이라는 입장인 것으로 전해졌다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 890 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산글로벌허브도시 특별법이 국회 행정안전위원회 법안심사 소위원회 안건에서 제외되면서 부산시가 강하게 반발하고 나섰다.17일 부산시에 따르면 국회 행안위 법안심사 1소위는 최근 강원·제주·전북 특별자치도 관련 법안은 상정해 심의했지만, 부산글로벌허브도시 특별법은 안건에 포함하지 않았다.박형준 부산시장은 이와 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “부산을 또다시 미룬 것”이라며 “해양수도를 말하면서도 가장 중요한 전제가 되는 법안을 외면하는, 앞뒤가 다른 모습에 분노하지 않을 수 없다”고 밝혔다.이어 “스스로 발의한 법안마저 외면하는 민주당에 부산의 미래를 맡길 수 없다”며 “부산의 미래는 정파적 차별의 대상도, 타협의 대상도 아니다”고 비판했다.박 시장은 “330만 부산시민의 공분을 피할 수 없을 것”이라며 “이 책임을 반드시 묻고 부산의 길을 끝내 열어내겠다”고 덧붙였다.부산글로벌허브도시 특별법은 부산을 글로벌 물류·금융·해양 중심 도시로 육성하기 위한 제도적 기반을 마련하는 법안으로, 국민의힘 이헌승 의원과 더불어민주당 전재수 의원이 공동으로 대표 발의했다.정치권에서는 법안 심사 배경을 두고 여야 간 해석이 엇갈리고 있다. 여권은 부산 발전을 위한 핵심 법안이 반복적으로 논의에서 제외되고 있다고 반발하는 반면, 야권은 법안 심사 일정과 우선순위에 따른 결정이라는 입장인 것으로 전해졌다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지