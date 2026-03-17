“중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’
스리랑카가 중동 전쟁 여파로 심각한 에너지 수급난에 직면하자 고육지책의 일환으로 ‘주 4일 근무제’를 도입하기로 했다.
17일 AFP통신 등에 따르면 아누라 디사나야케 스리랑카 대통령은 전날 긴급 비상회의를 소집해 이 같은 방안을 결정했다. 회의 직후 프라바트 찬드라키르티 필수서비스총국장은 18일을 기점으로 매주 수요일을 공휴일로 지정해 모든 정부 기관에 주 4일 근무제를 시행한다고 발표했다.
찬드라키르티 총국장은 이 제도가 각급 학교와 대학교에도 동일하게 무기한 적용된다고 밝혔다. 또한 정부 차원의 모든 공식 행사를 잠정적으로 중단하며, 연료 절감을 위해 공무원들에게 가능한 한 재택근무를 활용할 것을 당부했다. 아울러 민간 부문에도 주 4일제 동참을 촉구했다. 단, 병원과 항구, 비상 서비스 관련 필수 기관은 예외적으로 정상 근무 체제를 유지한다.
스리랑카는 앞서 지난 15일부터 강력한 연료 배급제에 돌입한 상태다. 규정에 따라 일반 자동차 운전자는 주당 15ℓ의 휘발유나 경유를, 버스를 비롯한 대중교통수단은 주당 최대 200ℓ까지만 연료를 배급받을 수 있다.
정부 관계자들은 현재 확보된 휘발유와 경유 재고량이 약 6주치에 불과해, 향후 연료를 제때 구하지 못하면 국가적으로 심각한 타격을 입을 것으로 내다보고 있다.
현재 스리랑카는 자국 내에서 필요한 원유와 발전용 석탄 전량을 해외 수입에 의존하고 있으며, 정유 제품의 경우 한국과 싱가포르, 말레이시아 등지에서 들여오고 있다.
스리랑카 정부는 중동 지역의 무력 충돌이 장기화하면 국가 재건 노력에 치명적인 제동이 걸릴 것으로 우려하고 있다. 앞서 스리랑카는 심각한 정책 실패와 부패 논란 속에 2022년 5월 국가 채무불이행(디폴트)을 선언하며 경제 붕괴를 겪은 바 있다. 이후 2023년부터 국제통화기금(IMF)의 구제금융 지원을 받으며 뼈를 깎는 긴축정책을 이어오고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사