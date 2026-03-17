유명 아이웨어 ‘데드카피’ 판매 업자 구속기소…국내 첫 사례

김용훈 지식재산처 지식재산보호협력국장이 17일 정부대전청사에서 형태모방 사건에 대해 설명하고 있다. 지식재산처 제공

모방상품 51종 가운데 29종의 경우 정품과의 오차범위가 1㎜ 이내로 일치하는 선이 95% 이상이었다. 특히 18종은 무려 99% 이상의 일치율을 보였다.

기술경찰은 A씨 등이 범죄 수익을 처분하지 못하도록 추징보전을 신청해 대전지법으로부터 78억원 규모의 추징보전 결정을 받았다. A

씨가 보관 중이던 모방상품 15만점도 임의제출 형식으로 확보하면서 추가 유통 가능성을 차단했다.

김용선 지식재산처장은 “디자인권이 없는 신제품을 그대로 모방해 판매한 행위를 형사처벌하고 피의자를 구속한 첫 사례다. 디자인권 보호의 사각지대를 해소했다는 점에서 의미가 있다”며 “창작과 혁신이 정당하게 보호되는 환경을 조성하고, 이를 어기는 범죄는 엄벌에 처하겠다”고 말했다.