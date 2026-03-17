유명 아이웨어 ‘데드카피’ 판매 업자 구속기소…국내 첫 사례
국내 유명 아이웨어 브랜드의 제품을 모방한 ‘데드카피’ 상품을 수입·판매한 업자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 타인의 제품을 베껴 판매한 혐의로 구속된 첫 사례다.
지식재산처 기술디자인특별사법경찰과 대전지검 특허범죄조사부는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반 혐의로 업체 대표 A씨(38)를 구속기소하고 범행에 가담한 2명도 재판에 넘겼다고 17일 밝혔다.
기술경찰에 따르면 A씨는 지난 2019년 한 아이웨어 브랜드를 설립했다. 아이웨어와 관련된 경력이 전혀 없었던 그는 업체를 설립할 당시에도 별도의 디자인 개발 인력이 없는 상태였다.
A씨는 국내 유명 아이웨어 브랜드의 선글라스 등을 직접 촬영한 뒤 해외에 있는 제조업체에 전송하며 모방상품을 생산했다. 이 같은 수법으로 2023년 2월부터 지난해 6월까지 총 51종의 모방상품 32만1000여점을 판매한 혐의를 받고 있다. 정품 판매가액으로 환산하면 123억원에 달한다. A씨는 모방상품 44종 41만3000여점을 수입한 혐의도 함께 받고 있다.
모방상품 51종 가운데 29종의 경우 정품과의 오차범위가 1㎜ 이내로 일치하는 선이 95% 이상이었다. 특히 18종은 무려 99% 이상의 일치율을 보였다.
피해 업체는 각 상품에 최소 1년 이상의 연구·개발 기간과 50여명의 전문 인력을 투입했던 것으로 알려졌다.
기술경찰은 A씨 등이 범죄 수익을 처분하지 못하도록 추징보전을 신청해 대전지법으로부터 78억원 규모의 추징보전 결정을 받았다. A씨가 보관 중이던 모방상품 15만점도 임의제출 형식으로 확보하면서 추가 유통 가능성을 차단했다.
김용선 지식재산처장은 “디자인권이 없는 신제품을 그대로 모방해 판매한 행위를 형사처벌하고 피의자를 구속한 첫 사례다. 디자인권 보호의 사각지대를 해소했다는 점에서 의미가 있다”며 “창작과 혁신이 정당하게 보호되는 환경을 조성하고, 이를 어기는 범죄는 엄벌에 처하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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