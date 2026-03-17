LPGA투어 한국군단, ‘텃밭’ 파운더스컵서 2주 연속 우승 도전

원투펀치 김효주·김세영 대회 개인 통산 2승 향해 출격

2부 엡손투어 우승 이정은 월요 예선 거쳐 출전권 획득

김효주. 연합뉴스

올해 LPGA투어 강력한 신인와 후보 황유민과 이동은도 출전자 명단에 이름을 올렸다.

신인왕 포인트 선두를 달리고 있는 황유민은 1월에 열린 시즌 개막전 공동 5위, HSBC 월드 챔피언십에서도 공동 18위에 올랐다.