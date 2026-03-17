영덕대게축제 26일 개막…‘대게 잡고·먹고·즐기러 가자’
경북 영덕군은 동해안의 대표 축제인 ‘제29회 영덕대게축제’가 26~29일 강구 해파랑공원에서 열린다고 17일 밝혔다.
올해 축제는 ‘잡게 즐거움, 드시게 영덕대게’를 슬로건으로 관광객이 직접 대게를 잡고 맛보는 체험형 프로그램으로 꾸며진다.
축제의 대표 체험 프로그램인 ‘영덕대게 낚시’와 ‘통발잡이 체험’은 오전 10시와 오후 1시 두 차례 운영된다. 체험권은 현장에서 시작 30분 전부터 구매할 수 있다.
또 ‘대게 싣고 달리기’도 올해 미니 토너먼트 방식의 대회로 다시 진행되며, 우승자에게는 특별 경품이 주어진다.
영덕대게를 저렴하게 살 수 있는 깜짝 이벤트도 열린다. 최상품 박달대게를 반값에 파는 ‘번개 경매’, 축제 추진위원회가 특별가로 판매하는 ‘추진위원회가 쏜다’, 축제장에서 완장을 찬 사람을 찾는 ‘완장 찬 사람을 잡아라’ 등이 색다른 재미를 선사한다.
공연 프로그램도 다채롭다. 개막일인 26일에는 지역 예술단체가 참여하는 ‘영덕대게 프린지 공연’을 시작으로, 27일에는 전 세대가 함께 즐길 수 있는 ‘세대공감 콘서트’가 열린다.
28일에는 가수 전유진이 출연하는 ‘영덕 ON 스테이지’, 마지막 날인 29일에는 가수 황민호의 공연과 화려한 불꽃쇼가 축제의 대미를 장식한다.
방문객의 편의를 높이기 위해 스마트 서비스도 도입한다. 지난해 호평을 얻었던 키오스크 주문 시스템에 이어 올해는 일부 부스에 ‘스마트 줄서기’를 적용하고 화장실 혼잡도 안내 서비스를 운영한다.
특히 바가지요금을 뿌리 뽑기 위해 ‘가격정찰제 모니터링 봉사단’을 운영하고, 부스마다 가격표를 붙여 군민과 관광객 모두가 믿고 즐기는 축제 환경을 만든다.
이상호 영덕대게축제추진위원회 위원장은 “올해는 한층 더 풍성한 체험과 알찬 먹거리, 쾌적한 운영으로 축제의 완성도를 높였다”며 “영덕대게의 참맛과 축제의 즐거움을 함께 누릴 수 있는 특별한 시간이 될 것”이라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사