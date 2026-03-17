경남지사 ‘박완수 vs 김경수’ 확정…전·현직 맞대결
국힘 박완수 공천…민주 김경수 확정
재선 도전 vs 정치 복귀 구도 형성
행정통합·지역 발전 주요 쟁점 부상
6·3 지방선거를 앞두고 경남도지사 선거 구도가 여야 단일 후보 간 맞대결로 정리됐다.
국민의힘은 17일 박완수 경남지사를 경남지사 후보로 단수 공천했다. 앞서 더불어민주당은 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원장을 후보로 확정한 바 있어, 이번 선거는 전·현직 도지사 간 대결 구도로 치러지게 됐다.
애초 국민의힘 내부에서는 박 지사와 조해진 전 국회의원 간 경선 가능성이 거론됐으나, 공천관리위원회가 단수 공천을 결정하면서 경선 없이 후보가 확정됐다.
정치권에서는 이번 선거를 ‘정치 복귀’와 ‘재선 도전’이 맞물린 상징적 대결로 보고 있다. 김 후보는 도지사를 지낸 뒤 정치 전면에 복귀했고, 박 지사는 현직 프리미엄을 바탕으로 재선에 도전한다는 점에서다.
지역 정치권에서는 전·현직 도지사 간 맞대결이 성사된 점에 주목하고 있다. 한 정치권 관계자는 “직전 도지사를 지낸 인물이 다시 출마해 현직 도지사와 경쟁하는 사례는 드물다”며 “그만큼 선거 관심도 높아질 것”이라고 말했다.
이번 선거에서는 ‘부산·경남 행정통합’ 문제가 주요 쟁점으로 부상할 가능성이 크다. 박 지사는 주민투표를 통해 통합 여부를 결정하는 방안을 제시했지만, 김 후보는 여론조사와 지방의회 의결을 통한 방식으로 차별화를 시도하고 있다.
이와 함께 통합 논의의 속도와 추진 방식, 지역 균형발전 전략 등도 주요 변수로 작용할 전망이다.
정치권에서는 전남·광주가 특별법 시행으로 통합 단체장을 선출하는 것과 비교해 부산·경남 행정통합 논의가 진전을 보지 못한 점이 선거 쟁점으로 부각될 가능성도 거론한다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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