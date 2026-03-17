‘광주의 강남’ 봉선동 몰리는 학생들…“위장전입 잡아야”
교육시민단체, 신고캠페인 운영
일부 초교 학급당 학생 수 30명
“목격담 넘쳐나는데 적발 0건”
‘광주의 강남’이라고 불리는 광주 남구 봉선동에 위장전입 의심 사례가 잇따르고 있지만 교육·행정당국의 대처는 미흡한 것으로 나타났다.
지역 교육시민단체인 학벌없는사회를위한시민모임은 17일 ‘광주 남구 봉선동 위장전입·부정입학 신고 캠페인’을 운영한다고 밝혔다. 위장전입으로 봉선동 내 일부 초등학교에 과밀학급이 발생할 뿐만 아니라 부동산 가격 상승, 입시 경쟁 과열 등 여러 사회적 문제를 초래하고 있기 때문이다.
시민모임에 따르면 남구 봉선동 소재 불로초등학교의 2학년 학급당 학생 수는 30.5명(전체 평균 27.3명), 조봉초등학교의 3학년 학급당 학생 수는 30.2명(전체 평균 25.7명)으로 나타났다. 광주지역 초등학교 평균 학급당 학생수 19.3명을 크게 웃돈다. 교육부는 학급당 학생수가 28명 이상일 경우 과밀학급으로 판단한다.
인근에 학원이 밀집해 학부모 선호도가 높은 이들 초등학교는 인터넷 커뮤니티를 중심으로 위장전입 목격담도 잇따르고 있다. 학부모들은 “다른 학군 아파트에 살면서 위장전입 한 학부모들이 정말 많다” “민원이 이미 많이 제기된 것으로 알고 있는데 개선이 안 된다” 등 불만을 쏟아냈다.
관할 자치구인 광주 남구도 해당 초등학교 과밀학급 해소와 위장전입을 막기 위해 지난해 9월 행정복지센터·서부교육지원청 등 관계 행정기관과 협의회를 열었다. 하지만 지난 2020년부터 2024년까지 광주지역에서 위장전입이 적발된 사례는 단 1건도 없는 것으로 확인됐다. 관계기관에 협조를 구하는 수준에 머물러 있을 뿐 실질적인 대응책이 마련되지 않고 있어서다.
이에 대해 시민모임 관계자는 “위장전입 적발 사례가 없는 이유는 위장전입이 존재하지 않아서라기보다, 이를 적발할 행정권한이 미비하기 때문으로 보인다”며 “위장전입 단속 권한이 학교나 교육청이 아닌 자치구에 있기 때문에 전입 학생의 실제 거주 여부를 확인하는 조사 방식에 한계가 있다. 여기에 학부모의 항의나 민원 부담까지 더해지면서 위법 사례를 적발하기가 쉽지 않은 상황”이라고 밝혔다.
이어 “광주시교육청과 광주 남구, 시민사회, 의회 등이 서로 협력 체계를 구축해 위장전입 근절에 나서줄 것을 요구한다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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