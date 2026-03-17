영월 텅스텐 광산 32년 만에 재가동…폐광지 활력 기대

영월 상동광산 준공식이 17일 강원도 영월군 상동읍 상동광산에서 열렸다. 김진태 강원지사, 루이스 블랙 알몬티 대한중석 대표, 최명서 영월군수 등 참가자들이 준공 축하 퍼포먼스를 하고 있다. 영월군 제공

영월 상동광산 선광장 전경. 알몬티 대한중석 제공

영월 상동광산 선광장 전경. 알몬티 대한중석 제공

텅스텐은 반도체, 방위산업의 필수소재로 아무리 뛰어난 기술이 있어도 원료가 없으면 산업은 움직일 수 없다”며 “앞으로 제련공장이 완성돼 산화 텅스텐이 생산되면 그때는 반도체 강국 한국에 필요한 국내 수요의 전량을 충당할 수 있게 될 것”이라 말했다.