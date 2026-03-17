영월 텅스텐 광산 32년 만에 재가동…폐광지 활력 기대
국내 유일의 텅스텐 광산인 영월 상동광산이 폐광 32년 만에 재가동에 들어갔다.
알몬티 대한중석은 17일 강원도 영월군 상동읍 구래리 상동광산에서 선광장 준공식을 열었다. 루이스 블랙 알몬티 대한중석 대표, 김진태 강원지사, 최명서 영월군수 등이 참석해 준공을 축하했다.
알몬티는 시범 가동과 기계 테스트 등을 거쳐 이르면 올해 하반기부터 텅스텐을 본격적으로 생산한다. 연간 목표 생산량은 2300t이다. 이 가운데 2100t을 15년간 미국으로 수출한다. 연간 2300t을 추가 생산할 수 있는 제2 생산설비를 구축한 뒤에는 국내에도 공급을 시작한다.
이 광산에는 5800만t 규모의 텅스텐이 매장돼 있는 것으로 추정된다. 텅스텐 품위는 세계 평균 품위(0.18~0.19%)의 두 배 이상인 0.44%로 높은 경쟁력을 갖췄다. 품위란 광석 안에 포함된 텅스텐 성분 비율을 뜻한다.
상동광산은 1916년 문을 열었다. 이곳에서 생산한 텅스텐은 1950~60년대에 한국 총수출의 60% 이상을 차지할 만큼 한국 경제에서 차지하는 비중이 컸다. 그러다 1990년대 초 국제 텅스텐 가격 하락 등으로 채산성이 떨어지면서 1994년 폐광했다.
텅스텐은 반도체, 항공우주, 방위산업 등 첨단 산업에 활용되는 핵심광물이다. 하지만 현재 국내에서는 생산되지 않아 전량 수입에 의존하고 있다.
강원도와 영월군은 텅스텐을 지역의 새로운 성장동력으로 육성해 나갈 계획이다. 영월에 텅스텐을 기반으로 한 첨단산업 핵심소재단지를 만들어 관련 산업을 유치하기로 했다. 광산 채굴에서 정제, 첨단소재 생산으로 이어지는 산업기반을 만드는 것이 목표다.
루이스 블랙 대표는 “이번 준공식은 상동광산이 다시 세계적 수준의 텅스텐 광산으로 돌아왔음을 알리는 중요한 이정표”라며 “대한민국이 첨단 산업을 지탱하는 핵심 소재 공급망에서 더욱 중요한 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김진태 강원지사는 “텅스텐은 반도체, 방위산업의 필수소재로 아무리 뛰어난 기술이 있어도 원료가 없으면 산업은 움직일 수 없다”며 “앞으로 제련공장이 완성돼 산화 텅스텐이 생산되면 그때는 반도체 강국 한국에 필요한 국내 수요의 전량을 충당할 수 있게 될 것”이라 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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