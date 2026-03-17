박형준 “경선 결정 다행”…국힘 부산시장 후보 경선 확정

공관위 후보 선출 방식 ‘경선’ 확정

단수공천 논의에 당내 반발 이어져

“공정 경선으로 본선 승리” 강조

박형준 부산시장(왼쪽)과 국민의힘 주진우 의원이 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 시작을 기다리고 있다. 연합뉴스

박형준 부산시장이 국민의힘 공천관리위원회의 부산시장 후보 경선 결정에 대해 “올바른 방향으로 빠르게 결정해 다행”이라고 밝혔다.



박 시장은 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “공정한 경선을 통해 지지층을 결집하고 본선에서 반드시 승리하겠다”며 “낙동강 전선을 사수해 부산과 대한민국의 미래를 지키겠다”고 말했다.



박형준 부산시장 페이스북 캡쳐

국민의힘 공천관리위원회는 전날 부산시장 후보 선출 방식을 경선으로 결정했다.



앞서 공관위 내부에서는 후보 선출 방식을 두고 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 일부 공관위원이 단수 공천 방안을 제시하면서 논의가 이어졌고, 이에 대한 당내 반발도 제기됐다.



주진우 의원도 경선을 통한 경쟁을 강조하며 “본선 승리를 위해 최선을 다하겠다”는 입장을 밝혔다.



정치권에서는 이번 결정이 당내 갈등을 정리하고 경선 체제로 전환하려는 조치로 보고 있다.



한편 박 시장과 주 의원은 지난 8일 국민의힘 부산시장 후보 공천을 신청했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 890 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 박형준 부산시장이 국민의힘 공천관리위원회의 부산시장 후보 경선 결정에 대해 “올바른 방향으로 빠르게 결정해 다행”이라고 밝혔다.박 시장은 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “공정한 경선을 통해 지지층을 결집하고 본선에서 반드시 승리하겠다”며 “낙동강 전선을 사수해 부산과 대한민국의 미래를 지키겠다”고 말했다.국민의힘 공천관리위원회는 전날 부산시장 후보 선출 방식을 경선으로 결정했다.앞서 공관위 내부에서는 후보 선출 방식을 두고 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 일부 공관위원이 단수 공천 방안을 제시하면서 논의가 이어졌고, 이에 대한 당내 반발도 제기됐다.주진우 의원도 경선을 통한 경쟁을 강조하며 “본선 승리를 위해 최선을 다하겠다”는 입장을 밝혔다.정치권에서는 이번 결정이 당내 갈등을 정리하고 경선 체제로 전환하려는 조치로 보고 있다.한편 박 시장과 주 의원은 지난 8일 국민의힘 부산시장 후보 공천을 신청했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지