창밖 풍경이 콘텐츠로…완주 산단 ‘XR 스마트버스’ 달린다

버스 창문 스크린 활용 실감형 체험…

산단·문화·관광 결합 시도

전북 완주군 산업단지 미래형 XR하이로드 스마트 버스 포스터. 완주군 제공

전북 완주 산업단지를 달리는 버스 창문이 실감형 콘텐츠 화면으로 바뀐다.