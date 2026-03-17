창밖 풍경이 콘텐츠로…완주 산단 ‘XR 스마트버스’ 달린다
버스 창문 스크린 활용 실감형 체험…
산단·문화·관광 결합 시도
전북 완주 산업단지를 달리는 버스 창문이 실감형 콘텐츠 화면으로 바뀐다. 창밖 풍경과 결합된 XR(확장현실) 콘텐츠를 구현한 이동형 서비스다.
완주문화재단은 21일 완주 산단 일대에서 ‘XR 하이로드 스마트버스’ 시승식과 시운행을 진행한다고 17일 밝혔다.
이 사업은 문화체육관광부와 완주군, 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 프로젝트로, 버스 창문을 스크린처럼 활용하는 확장현실(XR) 기술을 적용했다.
이동 중 창밖 풍경과 연동된 콘텐츠를 구현해 탑승객에게 새로운 체험을 제공하는 방식이다.
이번에 공개되는 스마트버스는 주행 중 실제 풍경 위에 지역 산업과 역사, 문화 콘텐츠를 결합해 보여주는 구조로 설계됐다. 완주 산단 주요 기업과 지역 관광 자원을 함께 소개하는 형태로 제공된다.
시운행 체험은 21일 총 4회 진행된다. 운행은 완주근로자종합복지관을 중심으로 산단 주요 구간을 순회하는 방식으로 이뤄진다.
완주군은 이번 사업을 통해 산업단지와 문화 콘텐츠를 결합한 새로운 체험형 서비스 모델을 검증하고 향후 관광·문화 분야로 확산 가능성을 점검할 방침이다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사