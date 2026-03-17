쿠팡 로저스 배송 체험에 “의전 택배”vs“그게 어디” 설왕설래
해롤드 로저스 쿠팡 한국 대표가 지난 12일 ‘야간 배송’ 체험에 나섰던 것을 두고 다양한 뒷이야기가 나오고 있다. 시늉만 낸 것 아니냐며 평가 절하하는 이들이 있는가 하면, ‘보여주기식 행사’라고 깎아내리는 것은 야박한 지적이라는 목소리도 적지 않다.
17일 민주노총 택배노조 쿠팡본부에 따르면 로저스 대표는 지난 12일 밤 서울 송파구의 한 배송 캠프를 찾아 야간 배송을 체험했다. 오는 19일 민주당 의원들과 함께 야간배송을 체험하기로 계획돼 있는데 그에 앞서 혼자 현장을 찾았던 것이다. 쿠팡은 “로저스 대표가 의원 체험 일정에 앞서 배송현장을 점검하고 현장 직원들의 노고를 격려하기 위해 방문했다”고 설명했다.
하지만 관련 사진이 온라인 커뮤니티에 퍼지면서 쿠팡 배송기사들 사이에선 로저스 대표가 실제보다 낮은 강도의 체험을 한 것 아니냐는 지적이 나왔다. 사진 속 로저스 대표 옆에 비교적 크기가 작은 물건들이 놓여있는 것을 두고서도 크고 무거운 합포장(2개 이상의 제품을 함께 포장한 배송품)과 이형화물은 미리 다 빼뒀을 것이란 추측이 나오기도 했다.
소분 작업을 대부분 다른 직원이 대신했다는 의혹도 일었다. 소분은 2m 가까운 높이로 쌓여있는 짐을 모두 내린 뒤 자신이 맡은 구역에 해당하는 운송물을 가려 담는 과정으로, 노동 강도가 높은 작업에 해당한다.
한 쿠팡 배송기사는 “요즘 같은 날씨에는 소분을 시작하면 10분도 채 되지 않아 더워서 외투를 입을 수가 없다”며 “로저스 대표는 사진에서 두꺼운 패딩 점퍼를 입고 있는데 일을 제대로 안 했다는 뜻 아니겠냐”고 말했다.
로저스 대표의 일일체험이 장기간 높은 강도로 근무해야 하는 배송 기사들의 눈에는 아니꼽게 비친 셈이다. 실제로 한국어를 모르는 로저스 대표가 배송 업무를 실제 강도로 체험하는 것은 불가능하다. 운송품에 붙은 송장을 읽지 못하면 소분과 적재·운반 모든 과정을 혼자 해낼 수 없기 때문이다.
하지만 구체적인 체험 방식과 무관하게 로저스 대표의 시도를 긍정적으로 평가하는 목소리도 있다. 일부 배송기사들은 “대표가 직접 체험했다는 점에서 ‘신경은 쓰고있나보다’하는 생각이 든다” “이번을 계기로 뭔가 개선될 수도 있지 않겠냐”는 기대감을 표했다. 이형화물은 다른 기사들이 배송한 것 아니냐는 의혹에 대해서도 한 쿠팡 배송 대리점 관계자는 “배송 시스템상 일부 물건만 빼는 게 쉽지 않을 것”이라고 설명했다.
이번 체험은 쿠팡 야간 노동자의 사망 사고가 잇따른다는 문제의식을 배경으로 시작됐다. 김성희 산업노동정책연구소 소장은 “쿠팡이 표면적인 진정성이라도 인정받기 위해선 정식 배송 체험은 최대한 실제와 가깝게 이뤄져야 할 것”이라면서도 “노동 문제에 대한 근본적인 진단 없이 체험만 한다면 노동자를 우롱하는 일밖에 되지 않을 것”이라고 평가했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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