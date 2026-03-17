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“타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은?

입력:2026-03-17 13:51
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이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 15일 창원 반송시장에서 화장품 매장을 방문해 직접 제품을 구매하는 모습. 이재명 대통령 유튜브 채널 ‘이재명’ 영상 캡처

이재명 대통령 부부가 경남 창원시 반송시장에서 직접 고른 목욕 제품이 소소한 화제가 되고있다.

이 대통령과 김혜경 여사는 지난 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 인근 전통시장을 찾아 장바구니 물가를 살폈다.

화장품 가게에 들른 김 여사는 “어우, (볼 제품이 많아) 막 눈이 돌아가는데요, 사장님”이라고 말하며 웃었고, 자연스럽게 발걸음을 이끌었다.

이 대통령 부부는 매대에 놓인 제품들을 하나하나 살펴보며 관심을 보였다.

이 대통령은 LG생활건강의 뷰티 브랜드 더페이스샵의 ‘보들보들 때필링’을 집어 들며 “몸에 하면 때가 잘 밀린다”고 말했고 김 여사는 “때 타월을 쓰지 않아도 때가 엄청 나온다”며 웃으며 맞장구를 쳤다.

김 여사는 자리에 이 대통령 부부와 일정을 함께한 김경수 더불어민주당 경남도지사 예비후보에게 “지사님도 사세요”라고 권하기도 했다.

‘보들보들 때필링’은 스프레이형 제품으로, 얼굴을 제외한 피부에 가볍게 뿌린 뒤 문지르면 각질을 손쉽게 정돈할 수 있는 것이 특징이라고 한다.

대통령 부부의 시장 나들이 모습은 이 대통령 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

자연스러운 일상 대화가 시민들에게 친근하게 다가가면서, 해당 영상은 17일 기준 19만회를 넘기며 관심을 모으고 있다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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