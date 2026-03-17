“타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은?

“타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은?
이재명 대통령 부부가 경남 창원시 반송시장에서 직접 고른 목욕 제품이 소소한 화제가 되고있다.
이 대통령과 김혜경 여사는 지난 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 인근 전통시장을 찾아 장바구니 물가를 살폈다.
화장품 가게에 들른 김 여사는 “어우, (볼 제품이 많아) 막 눈이 돌아가는데요, 사장님”이라고 말하며 웃었고, 자연스럽게 발걸음을 이끌었다.
이 대통령 부부는 매대에 놓인 제품들을 하나하나 살펴보며 관심을 보였다.
이 대통령은 LG생활건강의 뷰티 브랜드 더페이스샵의 ‘보들보들 때필링’을 집어 들며 “몸에 하면 때가 잘 밀린다”고 말했고 김 여사는 “때 타월을 쓰지 않아도 때가 엄청 나온다”며 웃으며 맞장구를 쳤다.
김 여사는 자리에 이 대통령 부부와 일정을 함께한 김경수 더불어민주당 경남도지사 예비후보에게 “지사님도 사세요”라고 권하기도 했다.
‘보들보들 때필링’은 스프레이형 제품으로, 얼굴을 제외한 피부에 가볍게 뿌린 뒤 문지르면 각질을 손쉽게 정돈할 수 있는 것이 특징이라고 한다.
대통령 부부의 시장 나들이 모습은 이 대통령 유튜브 채널을 통해 공개됐다.
자연스러운 일상 대화가 시민들에게 친근하게 다가가면서, 해당 영상은 17일 기준 19만회를 넘기며 관심을 모으고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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