현장은 남편, 분석은 아내…기름 유출 잡은 해경 부부
감천항 유막 신고…6척 조사·시료 분석
러시아 선박 폐윤활유 53ℓ 유출 확인
현장 조사·과학 분석 ‘환상 공조’ 빛나
부산 감천항 해상에서 발생한 기름 유출 사고의 원인이 해양경찰 부부의 공조 수사로 밝혀졌다.
17일 남해지방해양경찰청에 따르면 지난 11일 오전 6시쯤 감천항에 계류 중인 원양어선 주변에서 기름 냄새가 난다는 신고가 접수됐다. 현장에서는 해상에 기름막이 형성된 상태였다.
현장에 출동한 부산해양경찰서 조성표 예방기동계장은 주변 선박 6척을 특정해 기관실을 중심으로 조사에 나섰다. 동시에 해상과 선박에서 20여개의 시료를 채취했다.
이 시료는 남해해경청 전혜란 분석관에게 전달됐다. 평소 해양오염 분석을 담당하는 전 분석관은 시료 성분을 분석해 오염 원인을 추적했다.
그 결과 러시아 국적 500t급 원양어선에서 작업자의 실수로 폐윤활유가 갑판 배수구를 통해 유출된 사실이 확인됐다. 유출된 기름은 약 53ℓ 규모였다.
과학적 분석 결과를 토대로 해당 선박 기관장은 유출 사실을 시인했다. 현재 방제 작업은 완료됐으며 정확한 경위에 대한 조사가 진행 중이다.
이번 사건 해결 과정에는 해양경찰 부부의 역할이 주목된다. 조 계장과 전 분석관은 2003년 같은 해양경찰로 입사해 2006년 결혼한 동기로, 현장 조사와 분석을 각각 맡아 협업해 왔다.
한쪽은 현장에서 증거를 확보하고, 다른 한쪽은 실험실에서 원인을 밝혀내는 방식으로 ‘환상의 호흡’을 이어오고 있다는 평가다.
남해해경청 관계자는 “해양오염 방제 분야를 대표하는 전문가 커플”이라며 “앞으로도 현장과 분석을 잇는 역할이 기대된다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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