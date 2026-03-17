신수정 광주시의회 의장, 북구청장 출마 선언…“북구 재설계”
북구 대전환 7대 프로젝트 공약
“북구를 호남 성장 엔진 도시로”
더불어민주당 소속 신수정 광주광역시의회 의장이 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다.
신 의장은 17일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 “지금은 도시의 운명이 바뀌는 역사적 전환의 순간이다. AI 시대와 광주·전남 대통합이라는 거대한 변화 속에서 북구가 시대를 이끄는 도시가 돼야 한다”며 6·3 지방선거 광주 북구청장 선거 출마를 공식화했다.
신 의장은 “한때 광주의 관문이자 교육·문화 중심지였던 북구가 구도심 침체와 복지비 급증으로 미래 투자 여력이 갈수록 줄어드는 구조적 위기에 직면해 있다. 도시의 구조와 성장 전략 자체를 다시 설계해야 한다”면서 ‘북구 7대 대전환 프로젝트’를 제시했다.
신 의장의 주요 공약인 ‘북구 7대 대전환 프로젝트’에는 광주역 일대 호남 최대 선형 녹지공원 조성, 주민투표를 통한 북구 명칭 변경 및 자치시 전환 추진, 청년의 첫 경력을 보장하고 공공기관 인턴십을 제공하는 청년기회도시 프로젝트 등이 포함됐다.
이에 대해 신 의장은 “인구와 규모, 도시 기능 면에서 북구가 통합시의 중심축이 돼야 한다. 북구를 ‘첫 경력의 도시, 첫 집의 도시’로 키우겠다”며 “광주를 변화시킨 실력과 북구 20년 현장 경험을 바탕으로 대통합시대 으뜸도시 북구를 만들겠다”고 강조했다.
신 의장의 출마 선언에 광주 투자기관 노조협의회는 이날 지지 성명을 내고 신 의장에 대해 “현장을 이해하고 실행할 수 있는 검증된 리더”라고 평가했다.
현직인 문인 북구청장의 불출마로 무주공산인 북구청장 선거는 민주당에서만 8명의 후보가 출마해 치열한 당내 경선을 예고하고 있다. 민주당 후보군은 김대원 전 대통령선거 혁신특보단 부단장, 김동찬 전 광주상생일자리재단 대표이사, 문상필 더불어민주당 부대변인, 신수정 광주시의회 의장, 오주섭 전 광주경제정의실천시민연합 사무처장, 정다은 민변 출신 변호사, 정달성 민주당 당대표 특보, 조호권 민주연구원 부원장 등이다. 야당인 진보당에선 김주업 진보당 광주시당위원장이 출마한다.
민주당 광주시당은 오는 24일과 25일 이틀간 권리당원 100% 방식의 1차 예비경선을 치뤄 후보자를 5명으로 추린 뒤 국민참여경선 방식의 본경선을 통해 최종 민주당 북구청장 후보자를 선출할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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