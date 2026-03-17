신수정 광주시의회 의장, 북구청장 출마 선언…“북구 재설계”

북구 대전환 7대 프로젝트 공약

“북구를 호남 성장 엔진 도시로”

더불어민주당 소속 신수정 광주광역시의회 의장이 17일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 신수정 의장 측 제공

“광주를 변화시킨 실력과 북구 20년 현장 경험을 바탕으로 대통합시대 으뜸도시 북구를 만들겠다”고 강조했다.