울주군, 3.9조 경제 실익… 신규 원전 2기 유치 ‘사활’
울주군, 신규 원전 유치 신청서 제출
반대측 “시민 생명권 무시” 투쟁
울산 울주군이 신규 원자력발전소 유치를 위한 공식 행보에 나섰다.
이순걸 울주군수은 17일 오전 군청 문수홀에서 출정식을 개최한 뒤 경북 경주 한국수력원자력(이하 한수원) 본사를 방문해 ‘신규 원전 건설 후보부지 자율유치 신청서’를 제출했다.
이 자리에는 유치를 염원하는 3만 3000여 명의 주민 서명지도 함께 전달됐다.
정부가 추진하는 이번 신규 원전은 1.4GW 규모의 대형 원전 2기로, 각각 2037년과 2038년 준공을 목표로 한다.
울주군이 서생면 새울원자력본부 부지를 후보지로 내세운 이유는 명확하다. 이미 운영 및 건설 중인 새울 1~4호기의 송전망과 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있어 건설 기간 단축은 물론 공사 효율성을 극대화할 수 있기 때문이다.
이 군수는 “서생면은 수년간 원전과 지역사회가 공존하며 풍부한 역량을 축적한 곳”이라며 “국내 어느 지역보다 신규 원전 건설에 적합한 입지 여건을 갖췄다고 자부한다”고 강조했다.
이어 “울산의 산업구조가 대규모 전력공급을 전제로 하는 고전력 기반 산업 중심으로 빠르게 전환되는 만큼, 이를 뒷받침하는 신규 원전이 필요하다”고 덧붙였다.
앞서 울주군의회 역시 지난 16일 본회의에서 ‘자율유치 신청 동의안’을 만장일치로 가결하며 행정적 힘을 보탰다.
유치 추진의 배경에는 막대한 경제적 파급효과가 자리 잡고 있다. 원전 업계는 신규 원전 2기를 유치할 경우 지역에 돌아갈 직·간접적 경제 이익이 약 3조 9000억원에 달할 것으로 추산한다.
실제로 울주군은 지난 2014년 새울 3·4호기 유치 당시 일회성 지원금 1180억원과 상생협력자금 1500억 원을 확보한 바 있다.
여기에 매년 약 100억원의 지원금이 추가로 유입된다. 군과 의회는 이러한 재원이 지역 산업 경쟁력을 강화하고 거시적 성장을 도모할 ‘골든타임’의 동력이 될 것으로 기대하고 있다.
하지만 반대 여론도 거세다. ‘신규원전반대울산범시민대책위원회(이하 대책위)’는 같은 날 한수원을 방문해 ‘반대 의견서’를 제출하며 맞불을 놨다.
대책위는 주민 수용성 미비, 부지 부적합성, 세계 최대 수준의 원전 밀집에 따른 위험 가중을 반대 근거로 제시했다.
특히 원전 추가 건설보다는 재생에너지 산업 육성에 집중해야 한다고 주장하며, 울산 시민 전체의 안전권을 보장하라고 촉구했다.
한수원은 신청서 접수 후 오는 6월 25일까지 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등 4개 항목을 중심으로 심사를 진행한다. 최종 선정 결과는 6월 말경 발표될 예정이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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