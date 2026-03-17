울주군, 3.9조 경제 실익… 신규 원전 2기 유치 ‘사활’

울주군, 신규 원전 유치 신청서 제출



반대측 “시민 생명권 무시” 투쟁

앞서 울주군의회 역시 지난 16일 본회의에서 ‘자율유치 신청 동의안’을 만장일치로 가결하며 행정적 힘을 보탰다.