주민이 함께 마을 치안 유지… 제주 ‘주민자치경찰대’ 활동 넓힌다
제주 자치경찰이 주민 협력형 치안·방범 활동을 강화한다.
제주도 자치경찰단은 생활밀착형 치안 협력체계 구축을 위해 주민자치경찰대 활성화에 나선다고 17일 밝혔다.
기존 ‘주민봉사대’는 지난해 제정된 ‘제주도 주민자치경찰대 설치 및 운영 조례’에 따라 ‘주민자치경찰대’로 명칭을 바꾸고, 도 전역에서 참여자를 모집하고 있다. 지난해까지 275명을 확보했으며 올해 25명을 추가 모집해 총 300명 규모로 확대할 계획이다.
올해부터 주민자치경찰대의 활동 범위도 크게 넓어진다. 지난 1월 도입된 자치경찰단의 24시간 대응체계와 연계해 야간 방범 순찰, 여성 안심 귀가 지원, 청소년 일탈 예방 지도 등 다양한 분야에 참여한다. 기존에는 축제 등 대규모 행사에서 교통 정리에 참여하는 역할에 그쳤었다.
특히 올해부터는 범죄예방 환경설계(CEPED) 시설의 작동 여부를 점검하는 활동을 추진한다. 지난 11일 제주시 이도동 삼성초·광양초 인근에서 첫 야간 방범 활동을 실시해 어두운 골목과 공원 등 취약지를 도보 순찰하고, 가로등·비상벨 등 시설을 점검했다.
또 드론 기술을 가진 청소년 봉사단체와 협력해 중산간(해발 200~600m) 지역에서 빈번히 발생하는 농산물 절도 예방 활동을 진행한다.
청소년들이 감귤 등 주요 작물 주산지를 중심으로 드론 순찰 노선을 구성하면 하반기부터 실제 드론을 활용한 순찰이 이뤄질 예정이다.
자치경찰은 활동 시간에 따른 교통비를 지급하고 주민자치경찰대 전 대원을 대상으로 직무소양 교육을 연 1회 정례화해 역량을 강화할 방침이다.
이철우 제주도 자치경찰단 생활안전과장은 “지역사회와 함께하는 제주형 공동체 치안 모델을 정착시켜 더욱 두터운 안전망을 구축하고, 정기 순찰과 현장 간담회, 우수 활동 사례 공유 등을 통해 주민자치경찰대 활동을 알리고 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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