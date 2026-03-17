[단독] 대법 “검사 직무 규정에 ‘등’ 중복...지나치게 불명확”
국회 법제사법위원회 통과를 앞둔 공소청 설치 법안에 대해 사법부가 검사의 직무 범위에 대한 규정이 불명확하다는 우려를 제기한 것으로 확인됐다. 사법부는 이대로 법안이 통과될 경우 검사와 피고인 사이 해석 차이로 인해 재판 과정에서 혼란이 발생할 수 있다고 짚었다.
17일 법사위 소속 나경원 국민의힘 의원실에 따르면 대법원 법원행정처는 최근 국회에 공소청 설치 법안에 대한 검토의견을 제출했다. 행정처는 검토의견서에서 공소청법 제4조 8호 조항에 대해 “명확성이 결여됐고 이중적 포괄 위임 문제가 발생한다”고 지적했다.
공소청법 제4조는 검사가 수행하는 직무를 규정하고 있는 조항이다. ‘공소 제기 여부 결정 및 유지’ 등 검사가 수행할 역할을 나열한 뒤 8호에서 “제1호부터 제7호까지 나열한 직무와 범죄수익환수, 국제형사사법공조 등 법령에 따른 검사의 직무를 수행하기 위하여 형사소송법 등에 규정된 사항”도 검사의 직무로 규정하고 있다.
법원행정처는 이에 대해 “제4조 제8호는 ‘등’이 중복 사용되어 규정의 외연이 지나치게 불명확하다”며 “명확성 원칙에 위반될 여지가 있다”고 지적했다. 이어 “열거된 이중 구조로 인해, 시행령 제정 시 어느 범위까지 검사의 직무를 확대할 수 있는지 불분명하다”고도 지적했다.
법안이 수정되지 않을 경우 재판 실무에서의 혼란이 예상된다고도 밝혔다. 법원행정처는 “재판과정에서 검사가 제4조 제8호를 근거로 특정 수사권 또는 직무권한을 행사했다고 주장하는 경우, 피고인 측은 해당 권한이 ‘등’에 포함되지 않는다고 다툴 가능성이 높다”며 “재판부는 개별 사안마다 ‘등’의 해석을 둘러싼 법리 판단을 해야 하는 부담이 발생하고 이는 소송지연을 초래할 수 있다”고 밝혔다. 법원이 심리 끝에 검사에게 직무권한이 없었다고 판단할 경우 수집된 증거의 증거능력, 적법절차 준수 여부 등이 문제될 수도 있다고도 덧붙였다.
법원행정처는 “법안 제4조 제9호와 같은 포괄규정이 있으므로 해석상 논란이 있을 수 있는 제8호를 삭제하고 범죄수익환수·국제형사사법공조 등 추가로 인정할 검사의 직무를 별도의 호로 구체적으로 열거하는 방안도 가능하다”고도 덧붙였다.
윤준식 성윤수 기자 semipro@kmib.co.kr
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