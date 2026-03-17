[단독] 대법 “검사 직무 규정에 ‘등’ 중복...지나치게 불명확”

8호에서 “제1호부터 제7호까지 나열한 직무와 범죄수익환수, 국제형사사법공조 등 법령에 따른 검사의 직무를 수행하기 위하여 형사소송법 등에 규정된 사항”도 검사의 직무로 규정하고 있다.

수집된 증거의 증거능력, 적법절차 준수 여부 등이 문제될 수도 있다고도 덧붙였다.