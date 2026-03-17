현직 항공사 기장이 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 동료 기장을 유력한 용의자로 보고 행방을 쫓고 있다.
17일 경찰과 항공업계에 따르면 이날 오전 7시 15분쯤 부산진구 한 아파트에서 50대 항공사 기장 A씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.
경찰은 A씨와 과거 함께 근무했던 기장 B씨를 유력한 용의자로 특정하고 행방을 쫓고 있다.
경찰은 A씨가 이날 오전 5시 30분쯤 습격당한 것으로 추정하고 있다.
범행 직후 B씨는 경남 창원 방향으로 도주한 것으로 파악됐다.
B씨는 지난 16일에도 경기도 고양시 일산에서 기장 C씨를 대상으로도 범행하려다 미수에 그친 것으로 전해지고 있다.
현재까지 B씨는 과거 함께 근무했던 조종사들에게 앙심을 품고 범행한 것으로 알려졌다.
일부 조종사들은 경찰에 신변 보호를 요청한 것으로 알려졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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항공사 기장 자택서 흉기 피살… 동료 기장 행방 추적
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