“中, 강제 북송 막아야” 여야 ‘금성씨 사건’ 해결 촉구

1년 2개월째 중국에 구금 중인 탈북민 어머니가 강제 북송 위기에 처해있다는 탈북 청년 김금성씨의 사연에 여야 모두 외교당국의 관심을 촉구했다. 조현 외교부 장관은 “앞으로 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
17일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 야당 간사인 김건 국민의힘 의원은 의사진행발언을 통해 금성씨의 안타까운 사연을 소개했다. 김 의원은 “북한 이탈 주민은 헌법상 국민이다. 해외에서 위기에 놓인 탈북민을 보호하는 것은 국가가 소홀히 할 수 없는 책무”라며 “외교부는 무엇보다도 이 사안의 본질이 국민의 생명과 안전이라는 점을 무겁게 인식해야 한다”고 강조했다.
김석기 위원장도 “금성씨의 서한을 읽어 봤는데 제발 인도적 차원에서 어머니를 살려 달라는 절절한 내용이었다”며 “우리 정부가 금성씨의 어머니가 북송되는 일이 없도록 많은 노력을 해줘야 한다”고 당부했다.
여당인 민주당도 한목소리를 냈다. 여당 간사인 김영배 민주당 의원은 “제일 중요한 것은 국민의 안전”이라며 “외교당국에서 이 문제를 해결하는 데 최선을 다 할 수 있도록 여야 간사가 함께 위원장께 촉구한다”고 말했다. 이어 “위원회에서도 계속 관심을 갖고 이 문제의 후속 조치에 관심을 기울이겠다”고 말했다.
외교부에 따르면 외교부는 지난 6일 금성씨의 어머니와 관련해 강제 북송 정황을 파악하고 외교 경로를 통해 협의를 요청하고 있다고 한다. 다만 아직 중국 정부로부터 구체적인 답변은 없는 것으로 전해졌다.
2019년 어머니와 함께 탈북한 금성씨는 홀로 한국에 입국했다. 중국에 남겨졌던 어머니가 지난해 초 한국 입국을 시도하다 국경 근처에서 중국 공안에 체포됐다. 이후 1년 2개월째 구금돼있다. 최근 강제 북송 징후가 곳곳에서 감지되자 금성씨가 공개적인 구호 활동을 시작했다.
집에서 초조한 표정으로 여야 의원들의 발언을 생중계로 지켜본 금성씨는 “외교부의 대응 과정이 적어도 당사자에게는 조금 더 공유되면 좋겠다”고 말했다.
금성씨는 국회 외통위 현안질의를 앞두고 조 장관에게 직접 메시지를 보내 “북한 주민들에게 북송은 죽음을 의미한다”며 “가만히 앉아있을 수 없다. 시간이 없다. 제발 도와달라”고 호소했다.
아래는 금성씨가 조 장관에게 보낸 메시지 전문.
존경하는 조현 장관님께
안녕하세요, 장관님 저는 21살 김금성입니다. 21살 법적으로는 성인이지만 아직도 엄마가 몹시 그립고, 보고 싶고, 아직은 엄마가 필요한 어린 청년입니다.
저는 엄마와 7년전에 탈북해 엄마는 중국에 남는 조건으로 저만 한국으로 왔습니다. 그 후 엄마와는 영상통화로만 서로의 안부를 확인하며 지내오던중 저희 엄마는 저를 보고싶은 마음에 충동적으로 한국으로 오는길에 제3국 국경에서 잡혀 1년 2개월째 중국 구치소에 구금중입니다.
처음에는 엄마를 구해보자고 여러 전문가들에게 조언을 구했지만 외교문제로 번질수있으니 조용히 처리해야한다고하여 중국 남편분을 통해 여러 시도를 해보았지만 어려웠습니다.
그런데 최근 엄마가 북송될거란 구체적인 징후들이 들려왔고 더 이상 조용히 기다리며 엄마의 문제를 해결할 수는 없을거같아 여기까지 오게 되었습니다. 작년과 올해 외교부에도 연락을 드렸지만, 그 어떠한 결과나 과정들을 들을 수 없었습니다.
저는 이번 엄마의 문제로 알게 된 사실은 대한민국 사회는 북한주민 북송문제에 대해 큰 관심을 갖지않는다는 것을 알게 되었습니다. 북한주민들에게 북송은 죽음을 의미하며, 한국 정부가 북송에 대해 미온적인 태도를 보이는 이유는 잘 알고 있습니다.
하지만 제게는 엄마의 생사가 걸린 문제입니다. 적어도 가족에게는 어떻게 진행되는지 현재 상황이 어떻게 흘러가는지 대충은 공유해주셔야 하지 않을까요?
이제 우리 엄마에게는 시간이 얼마 남지 않았습니다. 저는 가만히 앉아있을 수 없습니다. 시간이 없습니다. 제발 도와주세요! 우리 엄마를 지켜주세요.
존경하는 조현장관님,
저는 정치적인 견해, 인권 문제 이런거 잘 모릅니다. 사람을 살리는 일에 뭐가 이렇게 생각하고, 눈치를 봐야하고, 계산해야할게 많은가요. 제발 인도적인 차원에서 우리 엄마 좀 살려주세요.
한국으로 오지않아도 됩니다. 저는 우리 엄마 평생 못만나도 좋습니다. 북송만은 막아주세요. 그냥 중국 남편에게 보내주세요. 다시는 엄마가 한국으로 오지 않도록 하겠습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 하겠습니다.
2026년 3월 16일 김금성 올림
안녕하세요, 장관님 저는 21살 김금성입니다. 21살 법적으로는 성인이지만 아직도 엄마가 몹시 그립고, 보고 싶고, 아직은 엄마가 필요한 어린 청년입니다.
저는 엄마와 7년전에 탈북해 엄마는 중국에 남는 조건으로 저만 한국으로 왔습니다. 그 후 엄마와는 영상통화로만 서로의 안부를 확인하며 지내오던중 저희 엄마는 저를 보고싶은 마음에 충동적으로 한국으로 오는길에 제3국 국경에서 잡혀 1년 2개월째 중국 구치소에 구금중입니다.
처음에는 엄마를 구해보자고 여러 전문가들에게 조언을 구했지만 외교문제로 번질수있으니 조용히 처리해야한다고하여 중국 남편분을 통해 여러 시도를 해보았지만 어려웠습니다.
그런데 최근 엄마가 북송될거란 구체적인 징후들이 들려왔고 더 이상 조용히 기다리며 엄마의 문제를 해결할 수는 없을거같아 여기까지 오게 되었습니다. 작년과 올해 외교부에도 연락을 드렸지만, 그 어떠한 결과나 과정들을 들을 수 없었습니다.
저는 이번 엄마의 문제로 알게 된 사실은 대한민국 사회는 북한주민 북송문제에 대해 큰 관심을 갖지않는다는 것을 알게 되었습니다. 북한주민들에게 북송은 죽음을 의미하며, 한국 정부가 북송에 대해 미온적인 태도를 보이는 이유는 잘 알고 있습니다.
하지만 제게는 엄마의 생사가 걸린 문제입니다. 적어도 가족에게는 어떻게 진행되는지 현재 상황이 어떻게 흘러가는지 대충은 공유해주셔야 하지 않을까요?
이제 우리 엄마에게는 시간이 얼마 남지 않았습니다. 저는 가만히 앉아있을 수 없습니다. 시간이 없습니다. 제발 도와주세요! 우리 엄마를 지켜주세요.
존경하는 조현장관님,
저는 정치적인 견해, 인권 문제 이런거 잘 모릅니다. 사람을 살리는 일에 뭐가 이렇게 생각하고, 눈치를 봐야하고, 계산해야할게 많은가요. 제발 인도적인 차원에서 우리 엄마 좀 살려주세요.
한국으로 오지않아도 됩니다. 저는 우리 엄마 평생 못만나도 좋습니다. 북송만은 막아주세요. 그냥 중국 남편에게 보내주세요. 다시는 엄마가 한국으로 오지 않도록 하겠습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 하겠습니다.
2026년 3월 16일 김금성 올림
김판 이슈탐사팀장 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지