“中, 강제 북송 막아야” 여야 ‘금성씨 사건’ 해결 촉구

존경하는 조현 장관님께



안녕하세요, 장관님 저는 21살 김금성입니다. 21살 법적으로는 성인이지만 아직도 엄마가 몹시 그립고, 보고 싶고, 아직은 엄마가 필요한 어린 청년입니다.



저는 엄마와 7년전에 탈북해 엄마는 중국에 남는 조건으로 저만 한국으로 왔습니다. 그 후 엄마와는 영상통화로만 서로의 안부를 확인하며 지내오던중 저희 엄마는 저를 보고싶은 마음에 충동적으로 한국으로 오는길에 제3국 국경에서 잡혀 1년 2개월째 중국 구치소에 구금중입니다.



처음에는 엄마를 구해보자고 여러 전문가들에게 조언을 구했지만 외교문제로 번질수있으니 조용히 처리해야한다고하여 중국 남편분을 통해 여러 시도를 해보았지만 어려웠습니다.



그런데 최근 엄마가 북송될거란 구체적인 징후들이 들려왔고 더 이상 조용히 기다리며 엄마의 문제를 해결할 수는 없을거같아 여기까지 오게 되었습니다. 작년과 올해 외교부에도 연락을 드렸지만, 그 어떠한 결과나 과정들을 들을 수 없었습니다.



저는 이번 엄마의 문제로 알게 된 사실은 대한민국 사회는 북한주민 북송문제에 대해 큰 관심을 갖지않는다는 것을 알게 되었습니다. 북한주민들에게 북송은 죽음을 의미하며, 한국 정부가 북송에 대해 미온적인 태도를 보이는 이유는 잘 알고 있습니다.



하지만 제게는 엄마의 생사가 걸린 문제입니다. 적어도 가족에게는 어떻게 진행되는지 현재 상황이 어떻게 흘러가는지 대충은 공유해주셔야 하지 않을까요?



이제 우리 엄마에게는 시간이 얼마 남지 않았습니다. 저는 가만히 앉아있을 수 없습니다. 시간이 없습니다. 제발 도와주세요! 우리 엄마를 지켜주세요.



존경하는 조현장관님,



저는 정치적인 견해, 인권 문제 이런거 잘 모릅니다. 사람을 살리는 일에 뭐가 이렇게 생각하고, 눈치를 봐야하고, 계산해야할게 많은가요. 제발 인도적인 차원에서 우리 엄마 좀 살려주세요.



한국으로 오지않아도 됩니다. 저는 우리 엄마 평생 못만나도 좋습니다. 북송만은 막아주세요. 그냥 중국 남편에게 보내주세요. 다시는 엄마가 한국으로 오지 않도록 하겠습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 하겠습니다.



2026년 3월 16일 김금성 올림

