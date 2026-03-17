전북교육청, AI·디지털 활용 선도학교 100곳 선정
지난해보다 33곳 늘어
학교당 평균 3500만원 지원
전북특별자치도교육청이 인공지능(AI)과 디지털 기반 수업 확산을 위해 ‘AI·디지털 활용 선도학교’ 100곳을 선정했다.
전북교육청은 초등학교 48곳, 중학교 24곳, 고등학교 26곳, 특수학교 2곳 등 총 100곳을 AI·디지털 활용 선도학교로 지정했다고 17일 밝혔다. 올해 선정 규모는 지난해 67곳보다 33곳 늘었다.
선도학교에는 AI 기반 교육 프로그램 활용과 교수·학습 자료 개발, 교원 연수 등에 사용할 수 있도록 학교 규모 등을 고려해 평균 3500만원의 운영비가 지원된다.
이들 학교는 전북형 AI 교수학습 플랫폼 ‘AIEP’를 시범 활용해 AI 기반 수업 모델을 발굴하고 수업 사례를 공유하는 역할을 맡게 된다.
전북교육청은 선도학교 운영 성과를 바탕으로 우수 사례집 발간과 성과 보고회 등을 통해 AI·디지털 기반 수업 모델을 다른 학교로 확산할 방침이다.
장기영 전북교육청 미래교육과장은 “AI·디지털 선도학교를 중심으로 교실 수업 혁신을 추진하고 학생 맞춤형 교육 환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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