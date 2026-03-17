61억 풀린 농어촌 기본소득…전북도, ‘지역소비 선순환’ 시동
지역 소비·농가 소득 연결 전략
가맹점 확대·농산물 소비·생활서비스 연계
전북특별자치도가 농어촌 기본소득을 지역 소비와 농가 소득으로 연결하기 위한 ‘지역소비 선순환 전략’ 추진에 나섰다. 단순 지급에 그치지 않고 지역경제 활성화로 이어지는 정책 모델을 만들겠다는 구상이다.
전북도는 17일 순창군과 장수군 관계자, 전문가 등이 참석한 가운데 ‘지역소비 선순환 체계 구축 현장 간담회’를 열고 농어촌 기본소득의 지역경제 파급 효과를 높이기 위한 실행 방안을 논의했다.
이번 간담회는 지난 2월 순창군과 장수군 주민에게 지급된 약 61억원 규모 농어촌 기본소득이 지역 소비와 농가 소득으로 이어지도록 하기 위해 마련됐다.
간담회에서는 가맹점 부족 해소, 지역 농산물 소비 확대, 문화·돌봄 연계 생활서비스 확대 등을 중심으로 논의됐다.
우선 소비 접근성 개선 방안이 추진된다. 장수군은 ‘행복싸롱 이동장터’와 배송 서비스를 도입하고 로컬푸드 직매장과 플리마켓을 결합한 ‘RED-FOOD 직구 마켓’을 통해 지역 농산물 소비 기반을 확대할 계획이다.
순창군은 농협과 자활센터가 협력하는 ‘온정장터’를 운영하고, 버튼 하나로 주문이 가능한 ‘AI 로컬 버튼 서비스’와 마을 배송 체계를 도입해 면 지역에서도 기본소득 사용이 가능하도록 소비 환경을 개선할 방침이다.
지역 농산물 소비 확대 정책도 병행된다. 장수군은 지역 농산물을 사용하는 가맹점에 인센티브를 제공하는 ‘장수형 선순환 소비 인증제’를 도입하고 온라인 쇼핑몰 ‘장수몰’과 연계한 농산물 꾸러미 구독 서비스 등을 확대할 계획이다.
순창군도 지역 농산물 사용 비중이 높은 업소를 ‘순창 지킴이 착한가게’로 지정해 추가 캐시백을 제공하고 로컬푸드 직거래 장터와 온라인 장바구니 마켓 등을 통해 지역 농산물 소비 기반을 넓힐 방침이다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “기본소득이 지역경제의 마중물이 되기 위해서는 현장의 실행이 중요하다”며 “지역 소비 선순환 모델을 정착시켜 전북형 농어촌 기본소득 정책을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
정부는 인구 감소지역 69개 군을 대상으로 농어촌 기본소득 시범사업을 추진하고 있으며 전북에서는 장수군과 순창군이 대상 지역으로 선정됐다. 시범사업은 2026년부터 2027년까지 2년간 주민에게 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 방식으로 운영된다.
순창·장수=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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