61억 풀린 농어촌 기본소득…전북도, ‘지역소비 선순환’ 시동

지역 소비·농가 소득 연결 전략

가맹점 확대·농산물 소비·생활서비스 연계

전북특별자치도청사 전경. 전북도 제공

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “기본소득이 지역경제의 마중물이 되기 위해서는 현장의 실행이 중요하다”며 “지역 소비 선순환 모델을 정착시켜 전북형 농어촌 기본소득 정책을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.