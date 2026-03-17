경주시, 나정해수욕장 일원 해양레저관광 거점 조성…490억 투입
경북 경주시가 해양관광 경쟁력 강화를 위해 감포읍 나정해수욕장 일대에 대규모 해양레저단지 조성을 본격 추진한다.
시는 지난 16일 경주시수산업협동조합 3층 대회의실에서 ‘해양레저관광거점 조성사업 실시계획 주민설명회’를 개최했다고 17일 밝혔다.
이날 설명회에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원을 비롯해 지역 도·시의원, 기관단체장, 주민 등 200여 명이 참석해 사업 추진 현황을 청취하고 지역 발전 방향에 대해 논의했다.
이번 사업은 문무대왕 역사 콘텐츠와 동해안의 풍부한 해양자원을 결합해 경주만의 차별화된 해양관광 콘텐츠를 구축하는 사업이다.
총 사업비 490억원을 들여 해양레저지원센터, 사계절레저체험센터, 용오름길, 수상레저체험장, 고라섬풀장, 만파식적 산책로 등을 조성해 사계절 다양한 해양레저와 관광 체험을 즐길 수 있는 복합 해양관광 공간으로 만들 계획이다.
시는 오는 6월 중 사업 시행계획 승인 및 고시 절차를 완료하고, 7월 공사 발주에 착수할 계획이다. 준공 목표는 시점은 2028년 12월로 잡고 있다.
주낙영 경주시장은 “문무대왕의 역사성과 해양레저가 어우러진 관광 거점을 조성해 경주가 역사문화도시를 넘어 해양관광 도시로 거듭날 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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