친모 폭행하고 돈 빼앗은 30대 패륜 아들 징역 8년
범행 후 어머니 손 묶고 도주
“동종범죄 누범기간 중 범행”
법원이 친모를 폭행하고 금품을 빼앗은 30대 아들에게 징역 8년을 선고했다.
광주지법 형사11부(재판장 김송현)는 강도상해 등 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 8년을 선고하고, 5년간 보호관찰을 명령했다고 17일 밝혔다.
A씨는 지난해 9월 어머니 B씨의 가게를 찾아가 B씨를 폭행해 넘어트린 뒤 현금 20만원과 예금 100만원, 패물 상자 등을 빼앗은 혐의로 기소됐다.
A씨는 범행 직후 경찰 신고를 막고자 B씨의 양손을 묶고, CCTV 영상 녹화장치까지 챙겨 도주했다.
과거 여러 강력범죄를 저지른 이력이 있는 A씨는 2024년 7월 출소한 뒤 어머니가 돈을 주지 않는다는 이유로 이같은 범행을 벌인 것으로 조사됐다.
재판부는 “성장 환경 등에 참작할 만한 사정이 있다고 보이며 정신 질환이 범행에 어느 정도 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다”며 “그러나 여러 차례 형사처벌을 받고 동종 범죄 누범기간 중 어머니를 상대로 재차 범행을 저질러 죄책이 무거운 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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