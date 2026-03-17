독립운동 성지 대구, 독립기념관 분원 유치 힘 모은다

대구 중구 삼덕교회 내 설치된 옛 대구형무소 흔적을 알리는 시설. 중구 제공

대구는 대한민국 독립운동사에서 중요한 역사적 위상을 지닌 도시다. 대한광복회가 대구에서 결성됐고 최초 국권수호운동인 국채보상운동도 대구에서 시작됐다. 수많은 순국 애국지사가 수감됐던 대구형무소도 있었다. 현재는 옛터에 역사관을 조성해 기념하고 있다. 국내 유일의 독립운동가 전용 국립묘지인 ‘국립신암선열공원’ 역시 대구에 있다.