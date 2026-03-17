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충남도, 재난 현장상황관리관 운영…재난대응력 ↑

입력:2026-03-17 11:00
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내포신도시와 충남도청사. 충남도 제공

충남도는 재난 대응 강화를 위해 ‘재난 현장상황관리관’을 지정·운영한다고 17일 밝혔다.

현장상황관리관은 재난 관련 업무 수행 실국 56개 부서를 중심으로, 서기관급 상황관리관 1명과 실무자 1명 등 2명으로 꾸린다.

이들은 재난 유형과 상황에 맞춰 순번에 따라 출동, 현장 상황 관리와 대응 지원 업무를 맡는다.

재난 발생 초기부터 최대 2일간 상황 근무를 진행하며, 상황 지속 시 다음 순번자가 상황 관리를 이어갈 예정이다.

도는 이번 제도 조기 정착을 위해 현장상황관리관 지정 대상자를 대상으로 사전 교육하고, 재난 유형별 현장 점검 리스트를 마련할 계획이다.

도 관계자는 “재난은 현장 상황을 신속하고 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “현장상황관리관 제도를 통해 도와 시군 간 협력 체계를 강화하고, 현장 중심 재난 대응 역량을 높이겠다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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