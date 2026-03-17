경기북부 5개 시·군, 경마장 이전·방산클러스터 유치 선언
경기북부 경원권 5개 시·군이 과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치를 위해 공동 대응에 나섰다.
경기 의정부시·양주시·포천시·동두천시·연천군은 17일 의정부시청 태조홀에서과 ‘경기북부(경원권) 5개 시·군 공동선언’ 행사를 열고 과천경마공원(렛츠런파크 서울)의 경기북부 이전과 방산혁신클러스터 유치를 촉구하는 공동선언문을 발표했다.
이날 공동선언은 접경지역이라는 특수성으로 70여년간 국가 안보를 위해 각종 규제와 개발 제한을 감내해 온 경기북부의 희생을 고려해 새로운 성장 동력을 확보해야 한다는 공감대 속에서 추진됐다.
김동근 의정부시장, 강수현 양주시장, 박형덕 동두천시장, 김덕현 연천군수, 백영현 포천시장을 대신해 참석한 김종훈 포천시 부시장은 이번 공동 대응을 통해 정부와 경기도의 정책 결정 과정에 경기북부의 요구를 반영하겠다는 입장을 밝혔다.
선언문에서 5개 시·군은 정부와 경기도에 과천경마공원을 경기북부로 이전할 것을 촉구했다. 수도권 내에서도 상대적으로 발전이 정체된 경기북부의 자족 기능을 강화하기 위해 경마공원 유치는 필수적이라는 판단에서다.
또한 개별 지자체 간 경쟁보다는 ‘경기북부 유치’라는 공동 목표를 우선으로 삼고, 부지 확보와 행정 절차 간소화 등 사업 추진 과정에서 적극 협력하기로 했다.
이와 함께 경마공원을 중심으로 관광·레저 자원을 연계한 ‘경원권 레저·문화 벨트’를 조성하고, 유치로 발생하는 세수와 고용 창출 효과가 특정 지역에 집중되지 않도록 기반시설 확충과 지역 균형 발전을 위한 상생 방안을 공동 모색하기로 했다.
지역 대학과 교육기관과 연계해 말 산업 관련 인재를 육성하고 청년 일자리 창출에도 힘을 모은다는 계획이다.
5개 시·군은 방산혁신클러스터 유치에도 협력하기로 했다. 경기북부는 군 사격장과 훈련장 등 국방 인프라가 밀집한 지역으로, 방산 기업의 연구개발과 실증, 드론 및 지상 MRO(정비·수리·분해) 사업을 추진하기에 최적의 여건을 갖췄다는 점을 강조했다.
이를 기반으로 방산 대기업과 중소·벤처기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 구축하고, 국방 드론과 대드론, 국방 MRO 등 미래 방산 산업을 선도하는 거점을 조성한다는 구상이다.
5개 시장·군수는 “과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치는 경기북부의 미래를 바꿀 수 있는 중요한 기회”라며 “경원권 5개 시·군이 긴밀히 협력해 반드시 유치 성과로 이어질 수 있도록 모든 역량을 모아 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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