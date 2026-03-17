경기북부 5개 시·군, 경마장 이전·방산클러스터 유치 선언

경기 의정부시·양주시·포천시·동두천시·연천군은 17일 의정부시청 태조홀에서과 과천경마공원의 경기북부 이전과 방산혁신클러스터 유치를 촉구하는 ‘경기북부(경원권) 5개 시·군 공동선언’ 행사를 개최했다.(왼쪽부터) 김종훈 포천시 부시장, 박형덕 동두천시장, 김동근 의정부시장, 강수현 양주시장, 김덕현 연천군수가 손은 잡고 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

경기북부 경원권 5개 시·군이 과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치를 위해 공동 대응에 나섰다.

이날 공동선언은 접경지역이라는 특수성으로 70여년간 국가 안보를 위해 각종 규제와 개발 제한을 감내해 온 경기북부의 희생을 고려해 새로운 성장 동력을 확보해야 한다는 공감대 속에서 추진됐다.

공동 대응을 통해 정부와 경기도의 정책 결정 과정에 경기북부의 요구를 반영하겠다는 입장을 밝혔다.