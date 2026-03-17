충남도, 탄소중립 선포 후 온실가스 108만t 감축
충남도는 2022년 10월 ‘탄소중립경제특별도’ 선포 이후 지난해까지 108만여t의 온실가스를 감축했다고 17일 밝혔다.
온실가스 108만t을 감축한 것은 수령 30년생 나무 1그루가 연간 10.1㎏의 이산화탄소를 흡수한다는 기준으로 환산했을 때 30년생 나무 1억 그루를 식재하거나 숲 10만여㏊를 조림한 것과 비슷한 규모다.
도는 2045년까지 정부의 탄소중립 녹색성장 기본계획상 산업부문 6504만t을 제외한 비산업 부문 1784만t 감축을 목표로 하고 있다.
지난해에는 친환경 건축, 수송, 농축수산, 자원순환, 탄소흡수원, 온실가스 이행기반 조성 등의 사업에서 감축 성과를 냈다.
도는 이번 점검 결과를 ‘충남도 기후위기대응위원회’ 심의·의결 절차를 거쳐 기후에너지환경부와 국가 기후위기대응위원회에 제출할 계획이다.
도 관계자는 “온실가스 감축 목표 달성을 위해 기본계획 추진상황 점검을 더욱 강화하고, 추가 실천과제 발굴 등 모든 행정 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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