부산과학관·KIOST 맞손…해양과학 체험 콘텐츠 확대
전시·교육·강연 등 콘텐츠 공동 개발
기후·해양환경 체험 프로그램 추진
이사부호 등 협력 특별전 운영 중
국립부산과학관과 한국해양과학기술원(KIOST)이 해양과학 체험 콘텐츠 확대와 과학 문화 확산을 위해 협력에 나섰다.
국립부산과학관과 KIOST는 지난 16일 부산 기장군 국립부산과학관에서 업무협약을 체결하고 해양과학 연구 성과를 활용한 전시·교육 콘텐츠 공동 개발에 나선다고 17일 밝혔다.
이번 협약은 연구 기관의 전문성과 과학관의 전시·교육 인프라를 결합해 국민 눈높이에 맞는 해양과학 콘텐츠를 제공하기 위해 마련됐다.
양 기관은 해양환경과 기후변화 등 주요 이슈를 중심으로 체험형 교육 프로그램과 강연, 특별전 등을 공동 추진하고 전시·교육 콘텐츠를 함께 기획·운영할 계획이다. 연구 성과와 전시 자료 공유, 학술 정보 교류 등도 추진한다.
이번 협력을 통해 해양과학을 더욱 쉽게 접할 수 있는 체험형 콘텐츠가 확대되고 동남권 과학 문화 확산에도 기여할 것으로 기대된다.
현재 국립부산과학관에서는 KIOST 협력 특별전이 운영 중이다. 전시에서는 해양 탐사선 ‘이사부호’와 수중 건설 로봇 모형, 심해저 광물자원 등 주요 연구 성과를 소개하고 독도 해양생태계를 체험하는 프로그램도 진행된다.
송삼종 국립부산과학관장은 “해양과학 연구 성과를 시민들이 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 전시와 교육으로 풀어내겠다”고 말했다.
이희승 KIOST 원장은 “연구 성과를 국민이 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 소통을 강화하겠다”며 “해양과학의 가치를 체감할 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사