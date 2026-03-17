6월 17∼19일 인천 송도서 ‘국제해양·안전대전’ 개최

2026 국제해양·안전대전 홍보 이미지. 해경청 제공

국제해양·안전대전은 해경청과 인천시가 공동 주최하는 수도권 유일의 해양특화 산업전시회로 국제전시협회(UFI) 인증을 획득한 글로벌 전문 전시 플랫폼이다. 주관은

2013년 첫 개최 이후 해양안전·조선·해양장비 산업의 최신 기술과 정책을 공유하는 대표 전시회로 성장했다.

이와 함께 글로벌 해양치안 협력 강화를 위해 해외 코스트가드 및 국외 바이어를 초청하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협업해 해외 바이어 매칭 및 수출상담회를 운영한다. 국내 해양경찰 및 주요 조선소 구매 담당자와의 1대 1 상담 프로그램도 확대해 참가 기업의 실질적인 계약 성과 창출을 지원한다.