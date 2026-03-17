6월 17∼19일 인천 송도서 ‘국제해양·안전대전’ 개최
해양경찰청은 6월 17∼19일 인천 송도컨벤시아에서 ‘2026 국제해양·안전대전(KOREA OCEAN EXPO)’을 개최한다고 17일 밝혔다.
국제해양·안전대전은 해경청과 인천시가 공동 주최하는 수도권 유일의 해양특화 산업전시회로 국제전시협회(UFI) 인증을 획득한 글로벌 전문 전시 플랫폼이다. 주관은 인천관광공사와 리드케이훼어스가 맡는다.
2013년 첫 개최 이후 해양안전·조선·해양장비 산업의 최신 기술과 정책을 공유하는 대표 전시회로 성장했다. 지난해 전시회에는 165개 기업, 536개 부스가 참가하고 약 1만6000여명의 참관객이 방문하는 등 역대 최대 성과를 기록했다. 올해는 175개 기업, 565개 부스 참가로 확대돼 참관객 1만7000명 유치를 목표로 하고 있다.
올해로 8회째를 맞는 이번 전시회는 기존 조선·선박, 선박운영장비, 해양안전, 특수장비 분야에 더해 인공지능(AI), 자율운항, 친환경 선박, 드론·로봇 기반 해상 구조 솔루션 등 미래 해양산업 핵심 기술을 집중 조명할 예정이다. 또 국민이 직접 참여하고 체험할 수 있는 ‘국민생명안전관’을 별도로 조성해 해양·재난 안전 관련 기관과 협업 프로그램을 운영하는 등 안전문화 확산에도 기여할 계획이다.
이와 함께 글로벌 해양치안 협력 강화를 위해 해외 코스트가드 및 국외 바이어를 초청하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협업해 해외 바이어 매칭 및 수출상담회를 운영한다. 국내 해양경찰 및 주요 조선소 구매 담당자와의 1대 1 상담 프로그램도 확대해 참가 기업의 실질적인 계약 성과 창출을 지원한다.
전시 기간 중에는 ‘차세대 함정발전 컨퍼런스’를 비롯한 해양안전·기술 관련 학술행사와 세미나를 동시에 열어 정책·산업·연구 분야 전문가 간 협력과 정보 교류를 확대한다.
해경청 관계자는 “해양치안 환경이 빠르게 변화하는 만큼 현장에서 검증된 기술을 정책과 장비 도입에 신속히 반영하는 것이 중요하다”며 “이번 전시회가 산업계와 정부가 같은 방향을 공유하고 실질적인 기술 협력과 성과로 이어지는 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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