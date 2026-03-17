교실에 놀이공간 만든다…부산 유치원 60곳 환경 개선
공립 10곳·사립 50곳 대상 선정
신체·예술·독서 공간 등 3개 테마 구성
2023년 이후 총 168개 유치원 확대
부산시교육청이 유아 놀이 중심 교육 강화를 위해 유치원 실내 놀이환경 개선에 나선다.
부산시교육청은 ‘2026 안심 놀이환경 조성 사업’을 추진해 부산 지역 공·사립유치원 60곳에 실내 놀이공간을 조성한다고 17일 밝혔다.
대상은 공모를 통해 선정된 공립유치원 10곳과 사립유치원 50곳이다. 각 유치원의 여건과 수요를 반영해 놀이 중심 교육과정 운영에 적합한 공간을 구축할 계획이다.
조성 공간은 신체 활동을 위한 신체 놀이공간, 감성과 창의력을 키우는 예술 문화 체험 공간, 정서 안정을 돕는 독서 공간 등으로 구성된다. 유아들이 다양한 체험 활동을 통해 자연스럽게 성장할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.
부산교육청은 지난 2023년부터 유치원별 특색을 반영한 놀이환경 조성 사업을 추진해 왔다. 현재까지 108개 유치원 환경 개선을 완료했다. 올해 사업이 마무리되면 총 168개 유치원으로 확대된다.
김석준 교육감은 “유아들이 놀이를 통해 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성이 중요하다”며 “안전하고 쾌적한 교육 환경을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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