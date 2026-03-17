포항 ‘연어양식특화단지’ 조성 속도낸다…LH 공공토지비축사업 선정
경북 포항시가 미래 먹거리 산업으로 추진 중인 ‘연어양식특화단지’ 조성사업이 공공개발용 토지비축사업 대상지로 선정돼 속도를 내게 됐다.
포항시는 ‘연어양식특화단지 배후부지 2단계 구역’이 지난 11일 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 함께 추진하는 2026년도 공공개발용 토지비축사업에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.
포항연어양식특화단지는 장기면 금곡리 일원 22만2669㎡ 부지에 총사업비 783억원을 들여 조성 중이다. 2024년 9월 토지비축사업 대상지로 배후단지 전체 면적 가운데 1단계 사업이 선정됐고, 이번에 나머지 부지가 2단계 사업으로 추가 선정돼 산업단지 전체 부지 확보가 가능해졌다.
특히 연어 스마트양식 테스트베드 2만 6941㎡가 다음 달 완공을 앞두고 있어 ‘연구-생산-가공-유통’으로 이어지는 산업 생태계 구축 전반에 탄력이 붙을 전망이다.
시는 테스트베드 준공 후 노르웨이에서 대서양연어 발안란을 들여와 본격적인 양식 실증 시험에 착수할 계획이다.
공공개발용 토지비축사업은 LH 토지은행이 토지를 미리 보상해 확보한 뒤 사업자에게 적기에 공급하는 제도다. 시는 이를 통해 사업비 절감과 함께 최장 5년 분할 납부 방식으로 재정 부담을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.
또 토지 보상과 관련한 행정 절차를 LH가 전담하게 돼 시의 행정 부담이 줄고 사업 기간도 단축될 전망이다.
시는 관련 절차를 마무리한 뒤 2026년 안에 배후단지 착공을 목표로 한다. 오는 6월 경북도의 산업단지계획 심의를 거쳐 연내 본공사에 착수할 방침이다.
계획대로 사업이 진행될 경우 2027년 12월 ‘포항산 연어’가 첫 출하되고, 2030년에는 연간 1만1000t 규모의 생산 능력을 갖추게 된다.
김정표 포항시 해양수산국장은 “2단계 배후부지까지 토지비축사업에 선정되면서 연어양식특화단지 조성의 핵심 과제였던 부지확보 문제가 해결됐다”며 “포항을 동북아 연어 시장을 겨냥한 세계적인 스마트 수산업 거점 도시로 육성하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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